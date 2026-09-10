باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر عباس چنانه پمدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اهدای اعضای یک فرد مرگ مغزی اهل شوش هجدهمین اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال جاری بود که با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این مرد ۳۸ساله اهل و ساکن شهرستان شوش دانیال به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی و کبد و کلیه‌ها برای بیماران نیازمند در شیراز ارسال شد.

هفدهمین عمل اهدای عضو در سال جاری در خوزستان، از یک جوان ۲۷ ساله اهوازی که در ۳۱ مردادماه دچار مرگ مغزی شده بود انجام شد.

در کشور روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل عدم دسترسی به عضو مورد نیاز جان خود را از دست می‌دهند به عبارت دیگر هر ۲ ساعت یک نفر بر اثر نبود عضو پیوندی فوت می‌کند.

اهدای عضو یک فرآیند جراحی است که در آن یک عضو از کار افتاده با عضوی سالم از فردی دیگر جایگزین می‌شود.