مدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: اهدای اعضای یک فرد مرگ مغزی اهل شوش، صبح روز پنجشنبه در بیمارستان گلستان اهواز، سه نفر را به زندگی بازگرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر عباس چنانه پمدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت:   اهدای اعضای یک فرد مرگ مغزی اهل شوش هجدهمین اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال جاری بود که با موفقیت انجام شد.
وی افزود: این مرد ۳۸ساله اهل و ساکن شهرستان شوش دانیال به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی و کبد و کلیه‌ها برای بیماران نیازمند در شیراز ارسال شد.

هفدهمین عمل اهدای عضو در سال جاری در خوزستان، از یک جوان ۲۷ ساله اهوازی که در ۳۱ مردادماه دچار مرگ مغزی شده بود انجام شد.

در کشور روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل عدم دسترسی به عضو مورد نیاز جان خود را از دست می‌دهند به عبارت دیگر هر ۲ ساعت یک نفر بر اثر نبود عضو پیوندی فوت می‌کند.

اهدای عضو یک فرآیند جراحی است که در آن یک عضو از کار افتاده با عضوی سالم از فردی دیگر جایگزین می‌شود.

برچسب ها: اهدای عضو ، مرگ مغزی
خبرهای مرتبط
اهدای عضو جوان چالوسی جان چندین بیمار را نجات داد
ششمین انتقال هوایی عضو از گیلان؛
انتقال هوایی قلب پیوندی شهروند گیلانی به تهران
بیمار مرگ مغزی سمنانی به چند بیمار در انتظار جانی دوباره بخشید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی اهل شوش به سه نفر جان دوباره بخشید
۱۲ پرونده در دشت آزادگان با صلح و سازش مختومه شد
آخرین اخبار
۱۲ پرونده در دشت آزادگان با صلح و سازش مختومه شد
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی اهل شوش به سه نفر جان دوباره بخشید
از یک کارگاه تولیدی ۴۰۰ متری در گتوند تا صادرات به ۱۲ کشور
کشف ماینر و سوخت قاچاق و دستگیری سارقان و عاملان تیراندازی در خوزستان
افتتاح بخش ۱۶ تختخوابی مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان سینای کارون