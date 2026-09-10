باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ، در رزمایش رزمندگان تیم‌های عملیات ویژه سپاه حضرت محمد رسول الله (ص)، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، شهدای نبرد هرمز و همه شهدای لشکر ۲۷ و فرماندهان شهید، نقطه عطف راهبردی سپاه تهران بزرگ را اعلام کرد.

وی در این رزمایش با صراحت اظهار داشت: «ما از مرحله مواجهه دفاعی و پدافندی عبور کرده‌ایم و امروز در آستانه عملیات‌های تهاجمی قرار داریم؛ نقطه‌عطفی که دشمنان به‌زودی آثار آن را درک خواهند کرد.

سردار حسن‌زاده با اشاره به یاوه‌گویی‌های دشمن در روز‌های آغازین جنگ ۱۲ روزه که مدعی سقوط نظام جمهوری اسلامی در عرض چند روز بود، افزود: امروز همان دشمنان در مقابل چشمان جهانیان، در جغرافیای محدودی، چون خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز، در دستان قدرتمند نیروی دریایی و هوافضای سپاه و ارتش جمهوری اسلامی گرفتار شده‌اند و شب‌های خود را با استرس و اضطراب به روز می‌رسانند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با تأکید بر اینکه پیروزی، تنها با تجهیزات و فن‌آوری بدست نمی‌آید، خاطرنشان کرد: ایمان راسخ، باور قلبی به نصرت الهی و تبعیت و پیروی از مکتب شهدایی همچون شهیدان همت، متوسلیان، تنگسیری، باقری، ربانی، محرابی، حاجی‌زاده، پاکپور و سلامی است که سرنوشت جنگ‌ها را رقم می‌زند. امروز در حوزه فناوری موشکی، پهپادی و دریایی نیز به جایی رسیده‌ایم که دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتیم.

وی با اعلام خبری مهم، از سازماندهی تیم‌ها، یگان‌ها و لشکر‌های تهاجمی برای عملیات‌های ویژه و برق‌آسا خبر داد و تصریح کرد: امروز آمادگی داریم در هر نقطه از کشور، با سرعتی بالا حضور یافته و دشمن را در هر وضعیتی که باشد، نابود کنیم، زیرا ظرفیت ترابری سریع و عملیات‌های خاص و ویژه در سال‌های اخیر در تمرینات مکرر حاصل شده است و این رویکرد تهاجمی، پیام روشنی برای دشمنان دارد.

سردار حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به رزمایش عظیم ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران» اشاره کرد و گفت: ثبت‌نام مردمی در مساجد، میادین، ادارات و محله‌ها، بی‌نظیر بوده و در ۲۷ شهریورماه، جهان شاهد حضور سازمان‌یافته و مقتدرانه مردم جانفدا خواهد بود که با مقاومت و ایستادگی و تاب آوری، دشمن را به زانو درآورده است. این رزمایش، آمادگی همه جانبه و اراده ملت ایران را در مواجهه و نبرد با دشمن خیانتکار به رخ جهانیان می‌کشد.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها، ترامپ جنایتکار و نتانیاهوی ملعون امروز پاسخگوی افکار عمومی و نخبگان خود نیستند، افزود: آنها مدعی نابودی نیرو‌های مسلح ما بودند، اما امروز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی مقتدرتر از همیشه در مقابلشان ایستاده‌اند. آنها می‌خواستند تنگه‌هرمز را تصرف کنند، اما امروز این اراده ملت ایران است که این شریان حیاتی انرژی را مدیریت می‌کند. شکست‌های پی‌درپی آنان، آنها را به دروغ‌پردازی واداشته، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است.

سردار حسن‌زاده در پایان با تأکید بر شکسته شدن هیمنه‌ی آمریکایی‌ها توسط ایران اسلامی در منظر جهانیان، خاطرنشان کرد: امروز جهان، ایران اسلامی را به‌عنوان محور مقاومت و یکی از چهار قدرت تعیین‌کننده معادلات جهانی می‌شناسد. تنگه‌هرمز، نیرو‌های مردمی و آمادگی‌های تمام‌عیار رزمندگان، بخشی از مؤلفه‌های قدرت ما هستند و روز ۲۷ شهریور، جهانیان شاهد جلوه‌ای از این عظمت خواهند بود.

منبع: سپاه نیوز