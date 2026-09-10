مدیر ورزش های قهرمانی باشگاه استقلال در اردوی دختران هاکی روی یخ حاضر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان فزونخواه، مدیر ورزشهای قهرمانی باشگاه استقلال، به همراه محمدی، سرپرست تیم و جمعی از کادر تیم هاکی روی یخ استقلال امروز با حضور در محل تمرین تیم هاکی روی یخ دختران، از روند تمرینات این تیم بازدید کرد.
فزونخواه در این بازدید با اشاره به سیاست باشگاه استقلال در حمایت از رشتههای ورزشی مختلف اظهار داشت:سیاست باشگاه این است که تا جایی که در توان دارد، از تمامی رشتههای ورزشی حمایت کند. بودجه تیمهای غیرفوتبالی نیز مستقل از تیم فوتبال است و هدف ما کمک به توسعه ورزش کشور است.
وی با اشاره به علاقه خود برای حضور استقلال در رشته هاکی روی یخ گفت:از ابتدا دوست داشتم استقلال در هاکی روی یخ نیز تیمداری کند و بتوانیم کمک کنیم ظرفیتها و موفقیتهای هاکی روی یخ دختران بیشتر دیده شود.
مدیر ورزشهای قهرمانی استقلال ادامه داد: امیدوارم همانطور که در عرصه ملی موفق بودهاید، در عرصه باشگاهی نیز به موفقیت برسید. شما یک الگوی ورزشی هستید و نشان دادهاید که با وجود عمر کوتاه این رشته در ایران، دختران ایرانی چه توانمندیهایی دارند.
فزونخواه همچنین از قول سرپرست باشگاه استقلال گفت:تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه گفتند که دوست داشتند امروز در کنار شما باشند، اما به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این تمرین حضور پیدا کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد:امروز تمرین شما را دیدم و از دیدن تلاش و توانمندی شما لذت بردم. امیدوارم با حمایت باشگاه، شاهد موفقیتهای بیشتری برای هاکی روی یخ دختران استقلال باشیم.