استاندار سمنان گفت: با بهره‌برداری از بخش دوم آزادراه حرم تا حرم در محدوده گرمسار تا سمنان، بخشی از این مسیر افتتاح شد و با تکمیل ۱۶ کیلومتر باقی‌مانده، آزادراه حرم تا حرم در محدوده آرادان تا سمنان تا شهریور ۱۴۰۶ به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در حاشیه آیین افتتاح طرح‌های حوزه راه و شهرسازی در استان سمنان با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در غرب سمنان، افزود: ۶ کیلومتر از مسیر باقی‌مانده آزادراه حرم‌تاحرم تا سمنان، تا پایان سال ۱۴۰۵ و ۱۰ کیلومتر دیگر تا پایان شهریور ۱۴۰۶ تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست دولت برای توسعه محور شمال به جنوب کشور بیان کرد: به همین منظور، هشت کیلومتر از محور چشمه‌علی تا کلاته رودبار و ۱۴.۵ کیلومتر از محور شاهرود تا طرود نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار سمنان ادامه داد: در محور فیروزکوه ـ سمنان نیز پیمانکاران در حال فعالیت هستند و عملیات اجرایی این محور در قالب ۲ طرح به طول مجموع ۲۷ کیلومتر، شامل یک قطعه ۱۳ کیلومتری و یک قطعه ۱۴ کیلومتری، تفکیک شده است تا با افزایش سرعت عملیات، روند تکمیل مسیر شتاب بگیرد.

وی گفت: امیدواریم ۶ کیلومتر از مسیر سمنان به فیروزکوه در دهه فجر امسال و یا در نهایت، تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

بهره‌برداری از ۱۵۱۲ واحد مسکونی در استان سمنان

استاندار سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن افزود: ۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در استان سمنان در دستور کار قرار دارد که حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ واحد آن در دولت چهاردهم ساخته شد.

کولیوند بیان کرد: نزدیک به هفت هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در دولت چهاردهم به متقاضیان تحویل می‌شود که از این تعداد یک‌هزار و ۵۱۲ واحد امروز در نقاط مختلف استان سمنان بهره‌برداری می‌شود.

استاندار سمنان تاکید کرد: تکمیل طرح‌های راهسازی و تامین مسکن از محور‌های مهم اقدامات دولت در استان سمنان است و تلاش می‌شود طرح‌های پیش‌بینی‌شده با شتاب بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسد.

برچسب ها: آزادراه ، حرم تا حرم
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