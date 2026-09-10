امروز با دستور وزیر راه و شهرسازی ۳۱.۵ کیلومتر پروژه شامل ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم و ۲۲.۵ کیلومتر راه اصلی در استان سمنان به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، ۳۱.۵ کیلومتر پروژه آزادراهی و راه اصلی به دستور وزیر راه و شهرسازی با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان به بهره برداری رسید.

از مجموع ۲۲.۵ کیلومتر پروژه راهداری اصلی که امروز به دستور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید، ۸ کیلومتر مربوط به محور سمنان-فیروزکوه و ۱۴.۵ کیلومتر در محور شاهرود-طرود به ارزش یک همت است.

همچنین ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم حد فاصل سمنان تا فیروزکوه به ارزش ۷.۵ همت نیز به بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ آزادراه حرم تا حرم بخشی از کریدور آزادراهی شرق به غرب کشور برای تکمیل شبکه آزادراهی و تقویت جایگاه ایران در معادلات ترانزیتی منطقه است؛ کریدوری که شرق و غرب ایران را به یکدیگر پیوند می‌دهد و با اتصال دو مرز مهم و راهبردی سرخس و مهران مسیر تازه‌ای برای توسعه تجارت، ترانزیت کالا، جابه‌جایی مسافر و تقویت پیوند‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه فراهم می‌کند.

امروز ۴۳۱ کیلومتر از این مسیر به بهره برداری رسیده و ۲۵۰ کیلومتر کیلومتر در حال اجراست و برای تکمیل بخش‌های باقی مانده نیز با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی برنامه ریزی شده است.

تکمیل این کریدور علاوه بر کاهش زمان سفر و هزینه حمل و نقل می‌تواند سالانه حدود ۶۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۶۰ میلیون لیتر گازوئیل صرفه جویی ایجاد کرده و با ارتقای ایمنی و کیفیت مسیر نقش مهمی در کاهش سوانح جاده‌ای داشته باشد.

در امتداد همین نگاه راهبردی آزاد راه حرم تا حرم به طول ۹۰۸ کیلومتر پروژه‌ای برای تکمیل پیوند‌های آزاد راهی میان قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی و تسهیل دسترسی به دو قطب مهم زیارتی کشور است.

بهره برداری از محور ۱۵۲ کیلومتری قم - گرمسار در سال ۱۳۹۳، گام نخست این طرح بود و امروز با پیشرفت محور گرمسار-سمنان مسیر تکمیل این کریدور با جدیت دنبال می‌شود.

بهره برداری از ۳۶ کیلومتر از این محور در اردیبهشت ۱۴۰۵ و آماده شدن ۹ کیلومتر دیگر مجموع بخش آماده بهره برداری را به ۴۵ کیلومتر می‌رساند؛ اقدامی که نشان دهنده تداوم نهضت توسعه زیر ساخت‌های آزادراهی کشور، حتی در شرایط دشوار و محدودیت‌های اقتصادی است.

این پروژه‌ها صرفاً احداث چند کیلومتر آزادراه نیستند؛ بلکه سرمایه گذاری برای افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت، رونق اقتصادی، تسهیل تردد مردم و زائران و تثبیت نقش ایران در شبکه ترانزیت منطقه و جهان محسوب می‌شوند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: وزیر راه و شهرسازی ، استان سمنان
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