بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی که با ادعاهای تکراری علیه ایران همراه بود، مدعی شد که واشنگتن در صورت تمایل دونالد ترامپ، میتواند با تهران به توافق دست یابد.
ونس با طرح این ادعا که «صادرات محصولات نفتی ایران متوقف شده و این کشور دیگر هیچ درآمدی از بخش انرژی خود ندارد»، گفت که آمریکا اکنون میتواند در صورت خواست ترامپ، با ایران به توافق برسد.
این اظهارات ونس در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر نیز در اظهارات متناقض خود چندین بار مدعی نزدیک بودن به توافق و پایان جنگ شده بود. ترامپ روز چهارشنبه یک بار دیگر گفت که تجاوز علیه ایران بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای کنگره در سوم نوامبر پایان خواهد یافت.
منبع: الجزیره