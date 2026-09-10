لیونل مسی یک رکورد عجیب دیگر از خود به جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاس گل مسی برای کاسمیرو در دیدار برابر شیکاگو ۱۳۵۰ مین تاثیرگذاری لئو روی گل در دوران حرفه‌ای وی بود. او ۹۲۷ گل به ثمر رسانده و ۴۲۳ پاس گل ارسال کرده است.

این رکورد باورنکردنی درحالی ثبت شده است که: هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال بیش از ۴۱۰ پاس گل ارسال نکرده است؛ هیچ بازیکنی به مرز ۱۳۰۰ تاثیرگذاری نرسیده است.



لیونل مسی به تازگی از تیم ملی فوتبال آرژانتین خداحافظی کرده است اما کماکان فوتبال باشگاهی خود را ادامه می دهد و با تیم فوتبال اینتر میامی در رقابت های لیگ آمریکا حضور دارد.