مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از مصدومیت ۷ نفر در پی واژگونی یک دستگاه ون در محور مرند _ تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  صابر جودی گفت:حادثه واژگونی ون ساعت ۱:۰۶ بامداد پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ در کیلومتر ۶۰ محور مرند _ تبریز محدوده سه‌راهی گمرک سهلان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات آذربایجان شرقی گزارش شد و نجاتگران پایگاه امداد و نجات یادمان شهید فخری‌زاده (شهرک سرمایه‌گذاری خارجی) به محل حادثه اعزام شدند.
 
وی افزود: این ون دارای ۸ سرنشین بود که ۷ نفر از آنان مصدوم شدند. نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام دادند و مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند. همچنین یک نفر از مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان طالقانی تبریز منتقل شد.
 
جودی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی در ساعت ۳:۰۵ بامداد به پایان رسید.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، واژگونی خودرو
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