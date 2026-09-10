باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی صادقپور مسئول بسیج سازندگی استان در بازدید از روند اجرای طرحهای جهادی در روستای مهدیآباد بزرگ، با اشاره به برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی گفت: بیش از ۶۵۰ گروه جهادی در سراسر استان در ۱۲ عرصه خدمترسانی، مشغول فعالیت هستند.
سرهنگ صادقپور با بیان اینکه یکی از عرصههای مهمِ مورد توجه بسیج سازندگی، ترویج و نصب پنلهای خورشیدی برای خانوارهاست، افزود: روستای مهدیآباد بزرگ از جمله مناطقی است که با حمایت و پشتیبانی بسیج سازندگی، استقبال چشمگیری از طرحهای نیروگاه خورشیدی داشته است.
مسئول بسیج سازندگی استان قزوین اضافه کرد: در یک سال گذشته، بیش از ۲۵۰ پنل خورشیدی انفرادی ۵ کیلوواتی در سطح استان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است که گام مهمی در جهت تولید انرژی پاک و درآمدزایی محسوب میشود.
سرهنگ صادقپور با تأکید بر لزوم تداوم این مسیر بیان کرد: با حمایتهای استانداری قزوین و پشتیبانیهای بسیج سازندگی، برنامهریزی شده تا پایان سال جاری، تعداد بیشتری از خانوادههای کمبرخوردار تحت پوشش این طرحهای اشتغالزا قرار گیرند.
منبع: بسیج سازندگی قزوین