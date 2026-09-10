طرح تپش باهدف زیست پاکیزه و داشتن شهری زیبا و با نظم در شهر بندرعباس در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهردار بندرعباس با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ پاکیزگی و مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند گفت: طرح تپش یک برنامه صرفاً خدماتی برای جمع‌آوری و تفکیک پسماند نیست، بلکه یک فرایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که می‌تواند با مشارکت مردم، به بهبود محیط زیست، سلامت شهروندان و حتی افزایش درآمد خانواده‌ها کمک کند.

مهدی نوبانی در نشست تخصصی مجموعه خدمات شهری با اشاره به روند رو به رشد مشارکت شهروندان در طرح تپش اظهار کرد: پاکیزگی شهر یک مسئولیت مشترک است و هر شهروند در قبال زیست پاکیزه، سلامت جسم و روان و داشتن شهری مرتب و زیبا نقش دارد.

شهردار بندرعباس با بیان اینکه مشارکت شهروندی اساس موفقیت این طرح است، تصریح کرد: تپش یک کار تیمی و گروهی است و تحقق اهداف آن به همت و همراهی شهروندان نیاز دارد.

نوبانی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای افزایش مشارکت مردم در طرح تپش گفت: در آستانه افزایش مشارکت شهروندان از طریق اپلیکیشن و بستر‌های فراهم‌شده قرار داریم و برای شهروندان فعال و مشارکت‌کنندگان این طرح، برنامه‌های تشویقی متنوعی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، جشن بزرگ باشگاه تپش با هدف تجلیل از شهروندان فعال و مشارکت‌کنندگان برگزار خواهد شد؛ جشنی که نمادی از صدای قدم‌های پاکیزگی در وجب‌به‌وجب شهر و قدردانی از شهروندانی است که برای پاکیزگی بندرعباس نقش‌آفرینی می‌کنند.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: معیار‌های مشخصی برای تشویق مشارکت شهروندان در نظر گرفته شده و برنامه‌های متنوع دیگری نیز برای پیوستن افراد بیشتر به خانواده بزرگ تپش در دست اجراست.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه خدمات شهری و پسماند گفت: روند افزایشی مشارکت شهروندان در طرح تپش نشان‌دهنده شکل‌گیری یک فرهنگ جدید در حوزه پاکیزگی شهری است و از تلاش همکاران در نواحی مختلف و همچنین سفیران پاکیزگی در محلات که طی هفته‌های گذشته برای توسعه این طرح تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

برچسب ها: شهردار ، تپش
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