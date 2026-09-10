وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همکاری‌های تجاری و اقتصادی تهران-اسلام‌آباد رو به گسترش است، گفت: پاکستان در اولویت مبادی واردات و صادرات محصولات کشاورزی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با عمران صدیقی سفیر پاکستان در تهران، که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: پاکستان به عنوان کشور دوست، برادر و همسایه بسیار ارزشمند، در تحولات اخیر منطقه و میانجیگری در جنگ تحمیلی سوم، نقش مثبتی ایفا کرد.

وی با بیان اینکه همکاری‌های تجاری و اقتصادی تهران-اسلام‌آباد رو به گسترش است، گفت: پاکستان در اولویت ایران در مبادی واردات و صادرات محصولات کشاورزی است و برای توسعه تجارت محصولات کشاورزی وغذا میان دو کشور، هدف‌گذاری سه میلیارد دلاری انجام شده است.

افزایش ۵۰ درصدی واردات برنج از پاکستان

نوری قزلجه با بیان اینکه پاکستان در واردات برنج، اولویت ایران است، گفت: ایران امکانات مورد نیاز واردات برنج به هر میزان که در پاکستان ظرفیت داشته باشد را فراهم می کند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات برنج از پاکستان در سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: ایران در مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج وارد می‌کند، که سهم پاکستان از این میزان اکنون حدود ۴۰۰ هزار تن است، اما امکان افزایش این ظرفیت واردات تا یک میلیون تن نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: تحقق این هدف به ظرفیت‌های صادراتی، لجستیکی و بسته‌بندی پاکستان بستگی دارد و اگر این ظرفیت‌ها فراهم شود، ایران آمادگی دارد واردات برنج از پاکستان را تا یک میلیون تن افزایش دهد.

واردات گوشت از پاکستان ۵ برابر می‌شود

نوری قزلجه با بیان اینکه میزان واردات گوشت از پاکستان رو به افزایش است، گفت: نامه‌ای با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری به طرف پاکستانی ارسال کرده‌ایم تا واردات دام زنده از پاکستان آزاد شود؛ بر اساس توان و ظرفیت پاکستان، واردات دام زنده و گوشت را تا 5 برابر ظرفیت کنونی که ۱۵۰ هزار تن است، هدف‌گذاری خواهیم کرد.

برچسب ها: واردات گوشت گرم ، واردات برنج
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