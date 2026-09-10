باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عباس علیآبادی وزیر نیرو در جمع خبرنگاران گفت: ما در موقعیت جغرافیایی قرار گرفتهایم که از حیث جغرافیای سیاسی، موقعیت بسیار ارزشمندی است و استفاده از این موقعیت میتواند برای مردم ما منافع بسیاری داشته باشد.
وزیر نیرو با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی کشور، اظهار کرد: تلاشهای بسیاری تاکنون صورت گرفته است. در حال حاضر با پاکستان تا حدودی متصل هستیم، با افغانستان ارتباطات اقتصادی کمی داریم، با ترکمنستان متصل هستیم و با آذربایجان، ارمنستان و ترکیه نیز ارتباط داریم؛ البته بعضی از کشورها هنوز اتصال کامل نشدهاند و باید این ارتباطات تقویت شود.
او افزود: ما در تلاش هستیم از این موقعیت جغرافیایی در زمینه آب و انرژی استفاده کنیم. اکنون در تلاشیم از طریق واسطه با روسیه یا بهصورت مستقیم متصل شویم تا بتوانیم از موقعیت جغرافیایی به نفع یکدیگر استفاده کنیم.
وزیر نیرو بیان کرد: پیک برق در کشورهای جنوب در تابستان است و پیک برق در کشورهای شمال در زمستان رخ میدهد؛ بنابراین این کشورها میتوانند در زمان اوج مصرف، یکدیگر را پوشش دهند و این موضوع ظرفیت بسیار خوبی ایجاد میکند. ما ظرفیتهای سودمندی در شرق و غرب داریم و افق ما با پاکستان نیز از این جهت قابل توجه است.
او ادامه داد: در نتیجه، اگر بتوانیم از وضعیت موجود در طول و عرض جغرافیایی استفاده کنیم، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. سالهاست که در وزارت نیرو در این زمینه تلاش میکنیم و اکنون فرصتهای دیپلماسی خوبی فراهم شده است تا بتوانیم به شبکههای کشورهای مختلف متصل شویم.
وزیر نیرو گفت: طبق دستور رئیسجمهور، در حال تلاش هستیم که از طریق آذربایجان و ارمنستان با گرجستان و روسیه متصل شویم و پس از آن این ارتباط را به کشورهای جنوب و کشورهای حاشیه خلیج فارس توسعه دهیم تا انشاءالله بتوانیم از این مزیت بهگونهای استفاده کنیم که همه کشورها از آن بهرهمند شوند و خودمان نیز منتفع شویم.
او تصریح کرد: این موضوع، مزیت ترانزیت برق و همچنین مزیت استفاده از ظرفیتهای شبکه برای پوشش نیاز کشورهای مختلف را ایجاد میکند.
وزیر نیرو در ادامه گفت: ما به دنبال این هستیم و موافقتهای اولیه نیز صورت گرفته است. هم کشورهای طرف و هم کشور مقصد، در واقع بهشدت علاقهمند هستند.
او با اشاره به وضعیت شبکه برق کشور اظهار کرد: ما شبکه بسیار قدرتمند و بزرگی داریم. شبکه ما تاکنون کوچکترین آسیبی ندیده و این افتخار بزرگی برای مردم ماست. این شبکه با تجهیزات بومی توانسته است زیر بار این همه فشار تاب بیاورد و شرایط را تحمل کند.
وزیر نیرو افزود: در همین تابستان پرفشار که آسیبهای جدی از طرف دشمن دریافت کردیم، با اقتدار عبور کردیم و الحمدلله مردم ما اذیت نشدند. پوزش میخواهم و انشاءالله در آینده این شرایط جبران خواهد شد و وضعیت بهتر خواهد شد.
او ادامه داد: امروز که در خدمت شما هستم، در نقطه بسیار خوبی از امید قرار داریم. وضعیت ما نسبتاً خوب است؛ البته ما در جنگ هستیم و باید مراقبت کنیم و در مصرف انرژی صرفهجویی داشته باشیم.
وزیر نیرو بیان کرد: برخی میگویند حالا که شرایط اینگونه است، مقداری سختگیری بیشتر اشکالی ندارد و به نفع مردم است، اما ما این نگاه را نداریم. ما تلاش میکنیم این سختی را تا آنجا که امکان دارد برای مردم حداقل کنیم.
او گفت: در موضوعاتی که کار کردهایم، سعی کردیم شرایط را بهبود دهیم تا مردم بتوانند از برق استفاده کنند، دل شادتری داشته باشند و به مسیری که در پیش گرفتهاند ادامه دهند و انشاءالله دشمن را شکست دهند.
او افزود: ما در حال حاضر شبکهای حدود ۱۰۳ هزار مگاوات داریم و نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات در همین دوره اخیر نیروگاه نصب کردهایم و تا پایان امسال نیز برنامه داریم حدود چهار تا پنج هزار مگاوات دیگر نصب و متصل کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به وضعیت فنی شبکه برق کشور اظهار کرد: از حیث هوشمندی و فرکانس شبکه نیز وضعیت بسیار مطلوبی داریم و ولتاژ شبکه وضعیت بسیار خوبی دارد. امسال با این وضعیت خوب، فرکانس شبکه ما در محدوده ۵۰ هرتز نگهداری شد و این موضوع بسیار افتخارآمیز است.
او ادامه داد: این در حالی است که در منطقه ما، ترکمنستان و بسیاری از کشورها، حتی عراق، ازبکستان و قزاقستان، با مشکلاتی مواجه شدند و شاهد فروپاشی شبکه در برخی مناطق بودیم. در اروپا نیز شاهد فروپاشی شبکه بودیم، اما ما توانستیم فرکانس مناسب و ولتاژ خوب شبکه خود را حفظ کنیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: این نتیجه اقدامات دوطرفه بود؛ یعنی هم مردم همکاری بسیار خوبی داشتند و همکاران من نیز زحمات زیادی کشیدند. واحدهای نیروگاهی بهخوبی مدیریت شدند و میزان خروج واحدهای نیروگاهی از مدار بسیار کم شد و حتی در بسیاری از موارد به کمتر از دو درصد رسید که به نظر من عملکرد خوبی بود.
او افزود: این در حالی بود که ما در زمینه سوخت نیز مشکلاتی داشتیم و دشمن مورد حمله و تهاجم قرار داده بود. اکنون نیز اگر احیاناً کسری به وجود بیاید، از حیث نیروگاهی مشکلی نداریم. ممکن است مشکلات دیگری ایجاد شود، اما بهسرعت آنها را برطرف خواهیم کرد، چرا که از لحاظ فنی کاملاً خوداتکا هستیم.
وزیر نیرو با اشاره به برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: تمرکز ما بر این است که هر خانه را مجهز کنیم، منتها این ظرفیت بهطور قاطع و کامل در همه استانها امکانپذیر نیست. برای مثال، در ساختمانهای بلندمرتبه، ممکن است مساحت مورد استفاده کفاف ندهد.
او افزود: به همین دلیل، مزارع خورشیدی را در اختیار مردم قرار دادهایم تا آحاد ملت ایران مالک نیروگاههای خورشیدی شوند. تمام کسانی که مالک نیروگاه خورشیدی میشوند، برقشان بهصورت تضمینی خریداری خواهد شد ما برق آنها را در واقع از این ناحیه، به همان اندازهای که مشارکت کردهاند، تضمین میکنیم تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
گواهی معاملات صرفهجویی آب طی دو تا سه هفته آینده ابلاغ خواهد شد
وزیر نیرو گفت: گواهی معاملات صرفهجویی آب طی دو تا سه هفته آینده ابلاغ خواهد شد طرحهای دیگری نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که یکی از آنها طرح مربوط به ماینرهاست. کلیات این طرح به تصویب رسیده، اما درباره جزئیات آن همچنان در حال مذاکره و گفتوگو با مجلس شورای اسلامی هستیم.