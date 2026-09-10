معاون وزیر نفت گفت: برای ناوگان سکوهای اینترنتی، اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر بر مبنای پیمایش در نظر گرفته شده که این موضوع به تأیید رئیس‌جمهور نیز رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت، از اتخاذ تدابیر جدید برای تأمین سوخت ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر خبر داد و گفت: برای این ناوگان، اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر بر مبنای پیمایش در نظر گرفته شده که این موضوع به تأیید رئیس‌جمهور نیز رسیده است.

وی افزود: سازوکار تخصیص این سهمیه در جلسه امروز مورد بررسی و مرور قرار گرفت و مقرر شد اطلاعات پیمایش ناوگان مبنای تخصیص سهمیه قرار گیرد.

عظیمی‌فر ادامه داد: بر این اساس، سهمیه مازاد سوخت از مهرماه در کارت سوخت افراد شارژ خواهد شد و میزان آن متناسب با پیمایش ناوگان تعیین می‌شود.

تبدیل رایگان خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی به CNG

معاون وزیر نفت با اشاره به اقدام دوم دولت برای حمایت از این ناوگان و همزمان مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: اقدام مهم‌تر دولت این است که تبدیل خودروهای شخصی و وانت‌های فعال در سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر به خودروهای CNGسوز را به‌صورت رایگان انجام دهد.

وی گفت: دولت هزینه این تبدیل را که حدود ۵۰۰ دلار برای هر خودرو برآورد می‌شود، با استفاده از کیت‌های نسل چهارم تقبل خواهد کرد.

عظیمی‌فر تأکید کرد: این طرح نیز بر مبنای میزان پیمایش اجرا می‌شود؛ به این معنا که هرچه یک خودرو یا ناوگان پیمایش بیشتری داشته باشد، در اولویت تبدیل به CNG قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اجرای همزمان این دو اقدام، هم از ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی حمایت می‌کند و هم می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت در کشور کمک کند.

 

برچسب ها: سوخت ، ناوگان
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