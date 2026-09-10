هفته چهارم لیگ برتر فوتسال کشور از امروز پنجشنبه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهارم لیگ برتر فوتسال کشور در فصل ۱۴۰۵ روز‌های امروز ۱۹ و فردا ۲۰ شهریورماه برگزار خواهد شد و ۱۴ تیم حاضر در این رقابت‌ها برای کسب امتیازات هفته چهارم به مصاف یکدیگر می‌روند.

در حال حاضر پالایش نفت بندرعباس و مس سونگون ورزقان با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و رقابت نزدیکی برای حفظ جایگاه نخست دارند. پس از آنها پالایش نفت شازند و گهرزمین سیرجان با ۷ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم ایستاده‌اند.

در نخستین روز هفته چهارم، امروز پنجشنبه، پالایش نفت شازند برابر گیتی‌پسند اصفهان قرار می‌گیرد؛ دیداری که برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. در دیگر مسابقه ساعت ۱۷، پردیس شهید شیری قزوین برابر دایم‌پناه مشهد به میدان می‌رود و دو تیم به دنبال کسب نخستین امتیاز‌های خود در فصل هستند.

در آخرین دیدار امروز نیز پالایش نفت بندرعباس، صدرنشین مسابقات، مقابل سن‌ایچ ساوه قرار خواهد گرفت؛ دیداری که بندرعباسی‌ها برای حفظ صدر جدول به سه امتیاز آن چشم دوخته‌اند.

فردا جمعه نیز چهار دیدار برگزار می‌شود. در یکی از مهم‌ترین مسابقات، پالایش نفت اصفهان به مصاف مس سونگون ورزقان خواهد رفت؛ مسی که با ۹ امتیاز در جمع صدرنشینان قرار دارد.

همچنین فولاد زرند ایرانیان برابر گهرزمین سیرجان قرار می‌گیرد و در دیداری دیگر نگین تندیس قرچک مقابل دلسوختگان اهل‌بیت قم به میدان می‌رود.

در آخرین مسابقه هفته چهارم نیز شهرداری ساوه و فولاد هرمزگان روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند برای جایگاه تیم‌ها در بخش میانی جدول اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

برنامه کامل هفته چهارم:

پنجشنبه ۱۹ شهریور

۱۷:۰۰ | پالایش نفت شازند – گیتی‌پسند اصفهان
۱۷:۰۰ | پردیس شهید شیری قزوین – دایم‌پناه مشهد
۱۹:۰۰ | پالایش نفت بندرعباس – سن‌ایچ ساوه

جمعه ۲۰ شهریور

۱۵:۰۰ | پالایش نفت اصفهان – مس سونگون ورزقان
۱۶:۰۰ | نگین تدبیر قرچک – دلسوختگان اهل‌بیت قم
۱۷:۰۰ | فولاد زرند ایرانیان – گهرزمین سیرجان
۱۷:۰۰ | شهرداری ساوه – فولاد هرمزگان

منبع: پایگاه خبری ۲۰۲۰

برچسب ها: فوتسال ، لیگ برتر فوتسال
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