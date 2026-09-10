فرمانده مرزبانی فراجا در تشریح عملکرد ۶ ماهه نیرو‌های مرزبانی، از توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی طی این مدت در مناطق مرزی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به عملکرد موفق مرزبانان در تأمین امنیت مرز‌های کشور، گفت: اولویت مأموریتی مرزبانی، حراست و پاسداری از کیان ایران اسلامی بوده و امنیت مرز‌ها و امنیت کشور برای ما به منزله دفاع از ناموس، شرف و عزت ایران اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به مأموریت‌های مهم مرزبانی در تأمین امنیت مرزها، افزود: اولین مأموریت مهم مرزبانی نظامی است که وظیفه حراست و پاسداری از مرز‌ها بوده، دومین مأموریت؛ وظیفه دیپلماسی و ارتباط با کشور‌های همسایه در راستای تأمین امنیت مرز‌ها و تسهیل در تبادلات و ترددات تجاری و اقتصادی است و سومین آن مبارزه با جرائم مرزی می‌باشد.

فرمانده مرزبانی فراجا بر توفیقات مرزبانان در جلوگیری از سرمایه ملی از کشور طی ۶ ماهه گذشته تأکید داشت و اظهار کرد: با تلاش بی وقفه مرزبانان، در این راستا از خروج ۱۵ میلیون لیتر فرآورد‌های نفتی قاچاق ممانعت شده است.

سردار جاویدان گفت: همچنین طی این مدت ۶ ماهه، ۱۲۰۰ قبضه انواع سلاح جنگی توسط مرزبانان با کمک مردم و مرزنشینان در مرز‌ها کشف شده است.

منبع: فراجا

برچسب ها: مرزبانی فراجا ، قاچاق سوخت
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