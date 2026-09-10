یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار جنوب شرق تهران که با قمه‌کشی، اخاذی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، به‌ویژه بانوان، امنیت محله افسریه را مختل کرده بود، در عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ دستگیر و روانه زندان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: در پی گزارش‌های مردمی درباره اقدامات مجرمانه فردی سابقه‌دار در محدوده افسریه، اکیپ‌های عملیاتی ویژه پلیس اطلاعات تهران بزرگ بلافاصله وارد عمل شدند.

در ادامه رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیس، هویت این فرد که از اراذل و اوباش سابقه‌دار جنوب شرق تهران بود، شناسایی و محل حضور وی در خیابان میرزایی بابایی مشخص شد.

حمله با قمه به مأموران

بر اساس این اطلاعیه، متهم به محض مشاهده مأموران، با در دست داشتن سلاح سرد به سمت نیرو‌های پلیس حمله‌ور شد.

نیرو‌های حافظ امنیت ابتدا با صدور اخطار، وی را به توقف و تسلیم شدن دعوت کردند، اما متهم به رفتار خود ادامه داد و مأموران برای مهار وی اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. با ادامه حمله، مأموران در چارچوب قانون اقدام به تیراندازی کرده و متهم از ناحیه پا مورد اصابت قرار گرفت و دستگیر شد.

آتش‌زدن منازل و اخاذی در سوابق متهم

بررسی سوابق این فرد پس از دستگیری نشان داد که وی دارای سوابق مجرمانه متعددی بوده و از جمله جرائم منتسب به او، آتش زدن منازل شهروندان با هدف اخاذی و همچنین آزار و اذیت بانوان عنوان شده است.

متهم روانه زندان شد

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: تمامی مستندات و مدارک مربوط به اقدامات مجرمانه متهم با قید فوریت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و قاضی پرونده نیز با صدور قرار بازداشت موقت، وی را روانه زندان کرد.

پلیس تأکید کرد سوابق کلیه مجرمان دستگیرشده برای تشدید مجازات، در پرونده قضایی آنان لحاظ خواهد شد.

برچسب ها: دستگیری اوباش ، پلیس تهران
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