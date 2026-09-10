انصارالله یمن اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی و مسلح سعودی از نوع «کاریال» را در حین انجام عملیات در حریم هوایی استان حجه سرنگون کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - انصارالله یمن اعلام کرد یک پهپاد جاسوسی و مسلح سعودی از نوع «کاریال» را در حین انجام عملیات در حریم هوایی استان حجه سرنگون کرده‌است.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله، در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد که این پهپاد «با استفاده از سلاح‌های مناسب سرنگون شد.»

انصارالله که بخش‌های وسیعی از شمال‌غرب یمن را کنترل می‌کنند، هفته گذشته یک حمله گسترده را علیه نیرو‌های دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند، آغاز کردند. آنها همچنین به خاک عربستان حمله کرده و ده‌ها نفر را زخمی کردند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، پهپاد سعودی
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