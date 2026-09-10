در پی وقوع ۲ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس ۲ نفر جان باختند و ۹ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۲ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۲ نفر فوت و ۹ نفر مصدوم شدند.

سانحه رانندگی در ارسنجان با ۲ فوتی

بر اثر برخورد موتورسیکلت و خودرو در ارسنجان ۲ نفر جان باختند.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با اعلام برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو سواری در ارسنجان، محدوده خبریز، سه‌راهی صفرآباد، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند. 

او تصریح کرد: با حضور کارشناسان اورژانس و بررسی بالینی مصدومان، فوت ۲ نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه حادثه، تأیید شد.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

حادثه رانندگی در محور سروستان - شیراز با ۹ مصدوم

انحراف خودرو در محور سروستان - شیراز ۹ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین اظهار کرد: در پی انحراف یک دستگاه پراید در محور سروستان - شیراز، محدوده پیچ پشت پر، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۹ نفر مصدوم برجای گذاشت، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از 

انجام اقدامات درمانی، ۴ مصدوم را در محل درمان کردند و ۵ مصدوم نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای سروستان منتقل شدند.

وکیل زاده ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

برچسب ها: تصادف ، حادثه ، حادثه رانندگی ، سانحه رانندگی
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