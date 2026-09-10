باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۲ حادثه رانندگی در جادههای فارس ۲ نفر فوت و ۹ نفر مصدوم شدند.
سانحه رانندگی در ارسنجان با ۲ فوتی
بر اثر برخورد موتورسیکلت و خودرو در ارسنجان ۲ نفر جان باختند.
وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با اعلام برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو سواری در ارسنجان، محدوده خبریز، سهراهی صفرآباد، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.
او تصریح کرد: با حضور کارشناسان اورژانس و بررسی بالینی مصدومان، فوت ۲ نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه حادثه، تأیید شد.
وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.
حادثه رانندگی در محور سروستان - شیراز با ۹ مصدوم
انحراف خودرو در محور سروستان - شیراز ۹ مصدوم به همراه داشت.
وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین اظهار کرد: در پی انحراف یک دستگاه پراید در محور سروستان - شیراز، محدوده پیچ پشت پر، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
او با بیان اینکه این حادثه ۹ نفر مصدوم برجای گذاشت، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از
انجام اقدامات درمانی، ۴ مصدوم را در محل درمان کردند و ۵ مصدوم نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای سروستان منتقل شدند.
وکیل زاده ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.