شهردار ارومیه گفت: همزمان با برگزاری نهمین جشنواره انگور در ارومیه ۱۴ دهکده در زمینه های مختلف در محل برگزاری جشنواره برپا می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه گفت: تحکیم سنت شکرگذاری برداشت انگور، حفظ سنت های دیرین برداشت و تهیه مشتقات مختلف انگور و معرفی شهر ارومیه به معنای واقعی در سطوح ملی و بین المللی از اهداف برگزاری جشنواره انگور در ارومیه است.

وی افزود:برگزاری دهکده سنتی برداشت و تهیه مشتقات انگور و آداب و رسوم مردم منطقه به هنگام برداشت انگور، دهکده مادر و کودک با داشتن وسایل بازی استاندارد برای تفریح کودکان ،دهکده ورزشی به همراه میادین ورزشی مختلف با کفپوش مناسب برای استفاده عموم، دهکده پژوهش محوری با حضور شرکتهای دانش بنیان و با حمایت دانشگاه ارومیه و اتاق بازرگانی، دهکده عرضه و فروش انگور و مشتقات آن با مشارکت کشاورزان و روستائیان از جمله این دهکده هاست.

وی ادامه داد: برگزاری دهکده صنعت و سرمایه گذاری در خصوص عرضه کنسانتره و محصولات فرآوری شده انگور ، برای افزایش بستر و توان صادراتی انگور و دهکده نمایش خودروهای منطقه آزاد برای استفاده و بازدید مردم از دیگر دهکده‌های برپا شده در این جشنواره است.

وی یادآور شد: همزمان با برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه سفرا و کارداران ۱۵ کشور در این محل حضور پیدا می کنند.

رحمانی گفت: همزمان با برگزاری جشنواره، کلنگ شهر جشنواره ای چی چست نیز با هدف برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای مختلف در این محل به زمین زده می شود.

شهردار ارومیه گفت: سال گذشته روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از جشنواره انگور بازدید کردند که پیش بینی می شود این تعداد امسال افزایش یابد.