معاون توسعه حل اختلاف استان خوزستان از حصول صلح و سازش در ۱۲ فقره پرونده در شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان دشت آزادگان همزمان با هفته وحدت امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی پنجشنبه در دیدار با جمعی از اعضای شورای حل اختلاف شهرستان دشت آزادگان بیان کرد: اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان دشت‌آزادگان در فاصله دوم تا نهم شهریورماه و همزمان با هفته وحدت، با پیگیری پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت صلح و سازش موفق شدند ۱۲ فقره پرونده با موضوعات مختلف را به توافق و سازش میان طرفین منتهی کنند.

وی با بیان اینکه موضوع این پرونده‌ها طیف متنوعی از اختلافات را در بر داشت افزود: کلاهبرداری، ممانعت از حق، استرداد جهیزیه، تهدید، اخلال در نظم، سرقت، الزام به ایفای تعهد، مطالبه خسارت، صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام به تمکین از جمله موضوعات این پرونده‌ها بوده است.

وی ادامه داد: تنوع موضوعات این پرونده‌ها نشان می‌دهد ظرفیت صلح و سازش شورای حل اختلاف در حوزه‌های مختلف قابل استفاده است و در مواردی که امکان گفت‌و‌گو و توافق میان طرفین وجود دارد، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت شورا، اختلاف را پیش از پیچیده‌تر شدن فرآیند قضایی مدیریت و حل‌وفصل کرد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت فعالیت شورا‌ها در مسیر کاهش تنش‌های اجتماعی تصریح کرد: ماموریت شورای حل اختلاف صرفا رسیدگی به یک پرونده نیست یکی از اهداف مهم شورا، ایجاد فرصت برای گفت‌و‌گو، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و فراهم کردن زمینه‌ای است که طرفین بتوانند در چارچوب قانون به یک راه‌حل مورد توافق برسند.

وی افزود: وقتی یک اختلاف از طریق گفت‌و‌گو و رضایت طرفین حل می‌شود، آثار آن فراتر از مختومه شدن یک پرونده است چرا که از ادامه تنش میان افراد جلوگیری می‌کند و می‌تواند مانع شکل‌گیری اختلافات جدید و تبعات اجتماعی ناشی از آن شود.

رییس شورای حل اختلاف خوزستان ضمن قدردانی از تلاش اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف دشت آزادگان اظهار کرد: این نتیجه حاصل پیگیری و تلاش مجموعه شورا و همراهی طرفین پرونده‌هاست و باید از ظرفیت اعضای شورا برای توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه به شکل هدفمند استفاده شود.

وی با بیان اینکه رویکرد معاونت حل اختلاف، توسعه صلح و سازش در کنار رسیدگی قانونی است گفت: هر اندازه بتوان اختلافات را در مراحل اولیه و از طریق گفت‌و‌گو مدیریت کرد زمینه برای کاهش مراجعات و جلوگیری از تشدید اختلافات بیشتر خواهد شد و شورا‌ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی و اجتماعی شهرستان‌ها ادامه داد: استفاده از افراد مورد اعتماد، معتمدان محلی و ظرفیت‌های اجتماعی هر منطقه می‌تواند در فرآیند صلح و سازش موثر باشد و لازم است این ظرفیت‌ها در کنار ساختار رسمی شورا به شکل صحیح و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.

برچسب ها: صلح و سازش ، شورای حل اختلاف
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