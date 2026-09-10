دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر، رژیم صهیونیستی را به استفاده از سلاح ممنوعه فسفر سفید در جنگ لبنان متهم کرده و بر لزوم تدوین قوانین جدید بین‌المللی برای محدودسازی این سلاح تأکید کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر، رژیم صهیونیستی را به استفاده از سلاح ممنوعه فسفر سفید در جنگ لبنان متهم کرده و بر لزوم تدوین قوانین جدید بین‌المللی برای محدودسازی این سلاح مخرب تأکید کرده‌اند.

در گزارشی ۴۵ صفحه‌ای که سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» و «کلینیک بین‌المللی حقوق بشر» دانشگاه هاروارد با عنوان «سوختگی‌های خارج از کنترل: پیامد‌های غیرانسانی مهمات فسفر سفید و ضرورت یک قانون قوی‌تر» منتشر کرده‌اند، ۲۳ مورد تأییدشده از استفاده این رژیم از سلاح فسفر سفید در جنوب لبنان بین مارس و مه ۲۰۲۶ مستندسازی شده است.

این گزارش همچنین به بررسی آسیب‌های هولناک این نوع مهمات در درگیری‌های مسلحانه اخیر پرداخته و اشاره کرده است که مهمات فسفر سفید (که در تماس با اکسیژن شعله‌ور می‌شود) در حال حاضر تحت هیچ معاهده مشخص و مستقیمی قرار ندارد.

بونی دوکرتی، مشاور ارشد بخش تسلیحات دیده‌بان حقوق بشر و مدرس کلینیک بین‌المللی حقوق بشر، گفته است که مهمات فسفر سفید می‌تواند سوختگی‌های بسیار دردناک و آسیب‌های جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی مادام‌العمر ایجاد کند. او از کشور‌ها خواسته است که استفاده مستمر از این مهمات را محکوم کرده و خواستار گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی بیشتر درباره آن شوند تا حقوق بین‌الملل به‌درستی با هزینه انسانی غیرقابل‌قبول این سلاح‌ها مقابله کند.

مهمات فسفر سفید که در هوا و بر فراز مناطق مسکونی منفجر می‌شود، میان نیرو‌های نظامی و غیرنظامیان تمایزی قائل نمی‌شود و در نتیجه، ناقض قواعد کلی حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. با این حال، قانون مشخصی درباره ممنوعیت استفاده از آن وجود ندارد.

منبع: السومریه

برچسب ها: فسفر سفید ، حمله اسرائیل به لبنان
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