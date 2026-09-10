باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در آیین افتتاح پارک ۲۷ هکتاری "جهانشهر" مشهد گفت: از دوره نهم مجلس با انتقال پساب مشهد به منطقه سنگان (خواف) مخالفت کردیم و نگذاشتیم آب مشهد از این شهر خارج شود.

وی افزود: امروز این پساب شهری براساس قانون، باید جایگزین آب‌های برداشت شده از سفره‌های زیرزمین شود و اکنون قدم‌های بزرگی برداشته شده و قراردادی ۲۵ ساله با یکی از بهره برداران پساب شهری مشهد منعقد و مصرف این پساب آغاز شده است.

پژمانفر اضافه کرد: هنوز برای فصای سبز از منابع آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود که باید از آن جلوگیری شود.

وی با بیان این که با توسعه فصای سبز شهری مخالف نیستیم گفت: آبیاری فضای سبز نباید موجب برداشت از منابع زیرزمینی و تخلیه این منابع شود، امروز این تهدید منابع آبی در مشهد رخ می‌دهد و برداشت بی رویه آب در اشکال مختلف، زندگی مردم مشهد را تهدید می‌کند.

این نماینده مجلس گفت: انتقال پساب تصفیه شده به غرب مشهد و در عوض انتقال آب شرب از غرب مشهد به این کلانشهر با تامین بودجه مناسب از طرف دولت در حال انجام است.

وی همچنین گفت: شهرداری مشهد باید زمینه سازی کند تا همه اقشار مردم با هر گونه سلیقه بتوانند از فضای سبز استفاده کنند و بروز برخی ناهنجاری‌ها برای استفاده خانواده‌ها و متدینین از این فضا مشکل ایجاد نکند.

اجرای ۱۰ هزار میلیارد تومان طرح توسط شهرداری مشهد در ۶ ماه اخیر

شهردار مشهد نیز گفت: امروز دشمن دنبال کاهش تاب آوری مردم در پایان ۶ ماه حمله دشمنان به ایران است، اما با شکست مواجه شده است.

محمدرضا قلندر شریف افزود: دشمن پس از تحمل شکست‌های مداوم از نیرو‌های مسلح در میدان و دیپلماسی، با حضور مردم در بیش از ۱۹۰ شب حضور انقلابی در میدان خیابان نمود روشنی داشته است.

وی اضافه کرد: شهرداری مشهد به وظایف خود در هر نوع شرایطی ادامه می‌دهد و در ۶ ماه اخیر بیش از ۳۰ طرح عمرانی و خدماتی با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار با تعامل و همکاری همه خدمتگزاران برای خدمت به مردم در مشهد در دوران جنگ اجرا شده است.

شهردار مشهد همچنین ادامه داد: میزان خسارات وارده به مشهد در اغتشاشات و شبه کودتای دی ماه با قیمت ابتدای سال، ۲ هزار میلیارد تومان بود که برخلاف وعده‌ای که برای کمک به بازسازی تخریب‌ها داده شده بود شهرداری همه این تخریب‌ها را اصلاح و برای آن هزینه کرد.