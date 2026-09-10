باشگاه خبرنگاران جوان- آتش در انبار نفت افتاده و ستون‌های دود برخاسته از تأسیسات مهم عربستان، آن‌قدری ابعاد دارند که در تصاویر ماهواره‌ای از مناطق مورد اصابت، دیده می‌شوند. این آثار، کار دست یمنی‌هاست که در محاصره و شرایط سخت، بدون آنکه صنعت قابل‌توجهی در کشورشان وجود داشته باشد، موشک و پهپاد‌های نقطه‌زن می‌سازند. این دور از درگیری‌ها زمانی آغاز شد که عربستان تصمیم گرفت برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای مسافربری ایران، فرودگاه صنعا را بمباران کند. وظیفه این هواپیما، انتقال هیئت‌های یمنی‌ای بود که برای وداع و احترام به پیکر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و خانواده ایشان، عازم تهران بودند. علی‌رغم هشدار یمن، عربستان در جریان بازگشت این هیئت نیز دست به بمباران فرودگاه صنعا زد تا از آن زمان به بعد، درگیری‌ها به مرور بزرگ‌تر شوند.

با تشدید درگیری‌ها، یمن اعلام کرد برای شکستن محاصره دریایی و هوایی خود که برای چندین سال ادامه داشته، به طور متقابل عربستان را محاصره دریایی خواهد کرد و بر اساس آن، کشتی‌هایی با مبدأ و مقصد بنادر این کشور را هدف می‌گیرد. در روز‌های اخیر، درگیری‌های زمینی این جنگ به‌شدت افزایش یافته و طرفین درحال اجرای عملیات‌های بزرگ هستند. دولت وابسته به محور مقاومت که در صنعا مستقر است، محور حرکت تهاجمی خود را جنوب غرب کشور قرار داده و درپی دسترسی به بندر المخا و شهر تعز است. دستیابی به بندر المخا، مزدوران دشمن را از یک بندر تدارکاتی محروم کرده و تسلط مقاومت بر تنگه باب‌المندب را تقویت خواهد کرد. در مقابل، دشمن نیز حرکت به سمت بندر الحدیده و تهاجم از شمال به سمت سرزمین‌های تاریخی زیدی مذهبان و خاندان الحوثی را کلید زده است. هدف از حرکت به سمت الحدیده، محروم کردن مقاومت از دسترسی به بندر و دریا و تشدید محاصره است.

۱- اعمال فشار عربستان بر یمن اگر با تحرکات متحول‌کننده همراه باشد، خطر تشدید تنش با ایران و محور مقاومت را درپی دارد. با هرگونه حرکت متهورانه از سوی سعودی، در ابتدا مقاومت یمن حملاتش را با تهاجم به اهداف خاص، دردناک‌تر می‌سازد و اگر کارگر نیفتاد، محور مقاومت شلیک‌هایش را آغاز می‌کند و در آخر اگر آن نیز دشمن را مهار نکرد، احتمال بالایی دارد که تهران خود به طور مستقیم اقداماتی ترتیب دهد.

۲- حمله مزدوران یمنی وابسته به سعودی، از شمال به محدوده تحت کنترل صنعا، با هدف گشایش جبهه جدید و کاهش سرعت پیش روی مقاومت در جنوب غرب است که می‌تواند منجر به تسلط کامل بر باب‌المندب شود. به همین دلیل، بیشتر از تثبیت، سرعت در حملات برای ریاض اهمیت دارد. دشمن‌سوار بر خودرو‌ها حملات سریعی انجام می‌دهد که یک تاکتیک جنگی است، اما نگاه از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد این تاکتیک، فعلاً با هدف درگیری‌سازی حداکثری و فوری مقاومت در شمال صورت گرفته است. دشمن با این حملات سریع، کسب برخی فتوحات تثبیت نشده و تبلیغات، می‌خواهد مقاومت سهم بیشتری از توجه خود را از جبهه جنوب غربی، به شمال و دیگر جهت‌ها معطوف کند.

۳- ایران برای مقابله با تخلف دشمن در شکل‌دهی به کریدور جنوبی در سمت عمانی، به سمت کشتی‌های متخلف شلیک کرد و آمریکا در پیامد آن محاصره دریایی را بازگرداند. در ادامه چرخه، تهران در پاسخ به محاصره دریایی، انسداد کامل هرمز را اعلام کرد. در این دور از تنش‌ها، مسابقه تاب‌آوری میان طرفین برقرار شد؛ اینکه ایران زودتر در برابر محاصره دریایی کم می‌آورد یا این آمریکا خواهد بود که بر اثر انسداد و قیمت انرژی، کوتاه می‌آید. برای اثرگذاری بر این مسابقه، طرفین کارت‌های دیگری رو کردند. تعلیق روابط تجاری امارات با ایران و اعلام عملیات تحریمی بزرگ توسط آمریکا در این راستا بودند. محور مقاومت در برابر این صف‌آرایی، محاصره دولت‌های عربی را در دستور کار قرار داد. ایران تنگه هرمز را مسدود کرد و یمن با ورود به معادله، محاصره دریایی عربستان را کلید زد.

برای مغلوب کردن دشمن در بازی فرسایش، محور دو تصمیم دیگر نیز گرفته است. یکی حملات به تأسیسات نفتی سعودی و دیگری، گسترش منطقه انسداد و محاصره در خارج از تنگه هرمز که می‌تواند بندر الفجیره امارات و بخش‌هایی از عمان را تحت تأثیر قرار دهد. تنگ‌تر شدن این حلقه، به‌ویژه بر گردن عربستان، سعودی‌ها را از لانه خارج کرده و به ماجراجویی در یمن واداشته است. خارج شدن سعودی‌ها از لانه‌شان و ورود مستقیم به تنش که در عراق و یمن صورت گرفت، فرصت‌هایی برای محور مقاومت جهت تسویه حساب با ریاض فراهم آورده است.

۴- دولت سعودی و مزدورانش قصد دارند با انتشار فیلم‌ها و تصاویر، وقایع سقوط جمهوری افغانستان و نظام اسد در سوریه را تکرار کنند. در هردو واقعه، نیروی معارض خود را درحال پیشروی نشان داده و با انتشار فیلم‌های مختلف و فضاسازی باعث باعث فروپاشی روحیه در این کشور‌ها شد. هرچند دشمن چنین سیاستی را در یمن پیش گرفته است، اما وضعیت یمن کنونی با افغانستان و سوریه متفاوت است.

۵- یمن تا این مرحله از جنگ، بر تأسیسات عربستان در جنوب این کشور تمرکز دارد. این امر دلایلی دارد. یمن با جنوب عربستان متصل می‌شود و برای تخریب خط پشتیبانی دشمن جهت جنگ با این کشور و از سوی دیگر، جهت شکل‌دهی به بی‌ثباتی و زمینه‌سازی تهاجم زمینی، این حملات ضروری‌اند. حملات با پرتابه‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر در تعداد انبوه میسر است. پدافند عربستان برای مقابله با ایران در مناطق شمالی، شمال شرقی و مرکز استقرار پررنگی دارد و این به معنای ناتوانی در تمرکز بیشتر بر یمن در جنوب است. ازسوی‌دیگر به دلیل فاصله کم که زمان پرواز پرتابه را کاهش می‌دهد و همچنین تعداد بالای پرتابه‌ها، رهگیری توسط سامانه‌های پدافندی دشوار می‌شود.

۶- هدف‌گیری پایگاه‌های نزدیک به یمن، باعث می‌شود عربستان مجبور شود از پایگاه‌های داخلی خود برای بمباران استفاده کند. در نتیجه فرسایش بروز می‌کند. ملزم شدن دشمن به استفاده از پایگاه‌های دوردست، می‌تواند به کاهش ظرفیت نیروی هوایی سعودی منجر شود. فرسایش نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و اجرای عملیات‌های هوایی پرحجم توسط سعودی در جنگ ۷ ساله قبلی، برای دوره‌های دو تا چند هفته‌ای، فرسایش‌پذیری جنگنده‌های دشمن را نشان می‌دهد.

۷- جنگ پالایشگاه‌ها میان طرف‌های مختلف جریان دارد. اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه حمله می‌کند و یمنی‌ها درحال حمله به پالایشگاه‌های سعودی هستند. البته منطق هردو عملیات تفاوت‌هایی دارند. منطق حمله به پالایشگاه‌های روسیه و حمله ناشناس به یک پالایشگاه مرتبط با اروپا در لیبی، کاهش مصرف نفت توسط پالایشگاه‌هاست تا میزان بیشتری نفت راهی بازار شده و قیمت‌ها کاهش یابند. این اقدام، خود خطراتی در حوزه کمبود و افزایش قیمت مشتقات نفتی دارد، اما علی‌رغم آنها، آمریکا بالاجبار به این سمت حرکت کرد.

در حملات یمن به تأسیسات جنوب عربستان که ۴۰۰ هزار بشکه یا ۱۵ درصد ظرفیت پالایشی این کشور را در اختیار دارد، یکی از اهداف کاهش فرآورده‌ها و مشتقات نفت است. حملات اوکراین به روسیه باعث توقف صادرات بنزین و گازوئیل این کشور شده و روس‌ها در آستانه تبدیل شدن به وارد‌کننده هستند. همچنین کشور‌هایی که تا پیش از این از روسیه وارد می‌کردند، باید به دیگر تولید‌کنندگان از جمله هند و عربستان مراجعه کنند که این منجر به رشد تقاضا و افزایش قیمت می‌شود. حملات یمن، ضربه مجددی به ظرفیت عرضه بنزین، گازوئیل و انواع سوخت و روغن موتورهاست. این قضیه از آنجا اهمیت دارد که طی چند ماه اخیر، با وجود بهبود عرضه نفت، قیمت گازوئیل به رشد ادامه داده بود.

۸- پدافند یمن علیه پهپاد‌های دشمن عملکرد مناسبی داشته است. بهترین پهپاد‌های شناسایی-رزمی ساخت آمریکا، چین و ترکیه توسط این کشور هدف قرار گرفته‌اند. آنها علیه جنگنده‌ها نیز مواردی خوب عمل کرده‌اند. کوهستانی بودن و مساحت کم، اشراف و قدرت پوشش خوبی به پدافند یمن داده و عربستان آزادی عمل پیشین را نخواهد داشت.

۹- ترکیه در سوریه با محور مقاومت درگیری داشت. شاید ترکیه در این قضیه توجیهاتی داشته باشد، اما هرگونه حرکتش در یمن، معنای دیگری می‌دهد. اگر ترکیه با یمن چه غیرمستقیم و چه مستقیم سرشاخ شود، کارش با یمنی‌ها به مشکل خواهد خورد، زیرا آنها در باب‌المندب و در سومالی، قادر به پاسخ هستند.

۱۰- دشمن می‌خواهد نشان دهد می‌تواند با تصرف بخشی از ساحل غرب یمن، کارت تنگه را از دستان مقاومت خارج می‌کند. این تنها یک سمت ماجراست. در همین مدت، یمن با درهم کوبیدن پایانه‌های صادراتی، پالایشگاه‌ها و در صورت لزوم میادین تولید، زیان‌هایی به دشمن وارد می‌کند که بازسازی آن، ماه‌ها و یا سال‌ها زمان ببرد.

۱۱- اگر عربستان ائتلاف‌هایی مانند ائتلاف مکه دارد، یمن از سیاست وحدت ساحات محور مقاومت بهره خواهد برد. به تناسب بیشتر شدن ورود پاکستان و ترکیه و یا دیگر متحدان سعودی، متحدان یمن برای حفظ موازنه، بر نقش خود خواهند افزود.

۱۲- انصارالله قصد بازپس‌گیری تمام کشور با شکست مزدوران و اخراج نیرو‌های خارجی و پایان دادن به محاصره را مدنظر دارد و مخالفان از خواسته خود برای فتح صنعا خبر داده‌اند. اهداف حداکثری و بسیج نیرو‌ها نیز حداکثری خواهد بود. وجودی شدن جنگ به همراه اهداف و بسیج حداکثری، نبرد‌ها را در لبه ورود پررنگ‌تر پشتیبانان عالی هردو گروه قرار می‌دهد.

۱۳- فشار عربستان افزایش یابد، حملات به مراکز حساس انرژی بیشتر می‌شود تا جایی که حتی اگر ریاض مواضعی را در اختیار بگیرد، به دلیل خسارت‌ها، این دستاورد حاصلی نخواهد داشت.

۱۴- یمن در جریان انسداد باب‌المندب و دریای سرخ روی کشتی‌های تجاری رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه و همچنین درگیری با ائتلاف آمریکا-انگلیس در دریا و هوا قدرت زیادی کسب کرده است. برتری یافتن بر مزدوران داخلی و سعودی به دلیل مزایای بیشتر، تأثیر مهم‌تری بر موازنه قوا خواهند گذاشت. مقاومت انسجام، وحدت و نفرات بیشتری دارد و از نظر تجهیزات، سلاح‌های خاص‌تری در اختیار گرفته است. در مقابل دشمن با وجود بهره‌گیری از پول و انواع و اقسام قبایل و شبه‌نظامیان جنایتکار، نقص‌هایی برای نبرد طولانی مدت دارد. اگر مزدوران سعودی ضرباتی شدید بخورند و تأسیسات عربستان و مناطق مرزی آن دچار اتفاقاتی زیان‌بار شوند، ریاض موقعیتی دشوار خواهد یافت.

۱۵- سعودی دست به قمار بزرگی زده و دیگران باید مراقب باشند دور این میز ننشینند. آسیب‌پذیری عربستان در برابر یک حمله بزرگ و هماهنگ از شمال و جنوب امری واضح است و در صورت رخداد، قدرت هوایی دشمن نمی‌تواند مانع از نهایی شدن شود.