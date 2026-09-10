بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح قدیم
|۲۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۳۹ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان
|ربع سکه
|۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۴ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۴ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان