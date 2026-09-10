امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۴ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح  قدیم ۲۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۳۹ میلیون تومان 
نیم سکه ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان
ربع سکه ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۴ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان 

 

برچسب ها: وزارت نیرو ، صنعت برق
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