باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - نورانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی، با اشاره به برخی اخبار درباره برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران از بازارهای صادراتی گفت: مواردی که درباره برگشت محصولات ایرانی مطرح می‌شود، بسیار محدود است و در حدی نیست که بتوان آن را به‌عنوان یک مسئله گسترده در صادرات محصولات کشاورزی گزارش کرد.

وی افزود: برای مثال، اگر کالایی از ایران به هند صادر شده و در مواردی برگشت خورده باشد، این موارد بسیار محدود و اندک است و قابل تعمیم به صادرات محصولات کشاورزی کشور نیست.

نورانی با اشاره به انتشار برخی اخبار در سال‌های گذشته درباره برگشت محصولات کشاورزی ایران از روسیه اظهار کرد: در دو، سه سال گذشته مباحثی درباره مشکلات فلفل دلمه‌ای و برخی دیگر از محصولات ایرانی در روسیه مطرح شد که به اعتقاد من بیشتر فضاسازی و دروغ رسانه‌ای بود و در عمل هیچ کالای ایرانی به شکل گسترده از روسیه برگشت نخورده بود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ادامه داد: با وجود تشدید تحریم‌ها، در حال حاضر در زمینه صادرات محصولات کشاورزی مشکل خاصی نداریم و کالاهای ایرانی در بازارهای هدف همچنان خواهان دارند. صادرکنندگان نیز با وجود ریسک‌های موجود، به صادرات ادامه می‌دهند.

ضرورت تأمین سوخت ناوگان حمل محصولات صادراتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مربوط به تأمین سوخت ناوگان حمل محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل معمولاً برنامه‌ریزی مشخصی دارند و میزان سوخت مورد نیاز و محل‌های سوخت‌گیری در مسیر را از قبل مشخص می‌کنند تا ناوگان در طول مسیر با کمبود سوخت مواجه نشود.

نورانی افزود: با این حال، گاهی یک کامیون در میانه مسیر با کمبود سوخت مواجه می‌شود و جایگاه موردنظر امکان تأمین سوخت را ندارد؛ در چنین شرایطی راننده مجبور است برای ادامه مسیر به دنبال سوخت آزاد باشد که ممکن است آن هم در دسترس نباشد و همین مسئله مشکلاتی را برای حمل کالا ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به شرایط اخیر بازار سوخت و مسئله ناترازی اظهار کرد: البته اخیراً مورد خاصی از توقف ناوگان صادراتی به دلیل نبود سوخت گزارش نشده است، اما همچنان باید برای جلوگیری از بروز این مشکل در آینده تدبیر شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی پیشنهاد کرد: شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل و صادراتی باید امکان دسترسی مستقیم‌تر به جایگاه‌های سوخت را داشته باشند تا مشکلات ناشی از صف‌های طولانی و تراکم در جایگاه‌های عمومی کاهش پیدا کند.

نورانی ادامه داد: با توجه به حجم صادرات محصولات کشاورزی و تردد گسترده کامیون‌ها در مسیرهای صادراتی، لازم است شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مجموعه‌های مرتبط، برای شرکت‌های بزرگ جایگاه‌های اختصاصی یا سازوکار مشخصی برای سوخت‌گیری در مسیر در نظر بگیرند.

وی تأکید کرد: ایجاد چنین جایگاه‌هایی می‌تواند از توقف ناوگان در مسیر جلوگیری کند و به‌ویژه در زمان‌هایی که به دلیل افزایش ترافیک و تراکم کامیون‌ها، فرآیند سوخت‌گیری در جایگاه‌های عمومی زمان‌بر می‌شود، روند صادرات کالا را تسهیل کند.