باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست رؤسای ادوار مرکز امور حقوقی بین‌المللی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حضور بیک‌زاده، رحیمی اصفهانی، جعفرزاده، علومی یزدی و پیری از رؤسای پیشین این مرکز و توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد.

انصاری در این نشست با تشریح شرایط کشور پس از تهاجم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین اقدامات غیرقانونی آمریکا در حوزه دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر حقوقی متناسب برای صیانت از منافع کشور تأکید کرد.

وی افزود: مرکز امور حقوقی بین‌المللی باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی کشور، راهکار‌های لازم برای پیگیری و استیفای حقوق ملت ایران را در مراجع و سازوکار‌های بین‌المللی بررسی و دنبال کند و در این مسیر، تجربه انباشته رؤسای ادوار مرکز می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای تصمیم‌سازی و انتخاب مؤثرترین مسیر‌های حقوقی باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر استمرار این نشست‌ها و استفاده نظام‌مند از دیدگاه‌ها و تجربیات مدیران پیشین مرکز امور حقوقی بین‌المللی در مواجهه با مسائل و پرونده‌های مهم کشور تأکید کرد.

در ادامه این نشست، توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، گزارشی از اقدامات و بررسی‌های انجام‌شده این مرکز و راهکار‌های حقوقی بین‌المللی مرتبط با جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

رؤسای ادوار مرکز امور حقوقی بین‌المللی نیز در ادامه، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره ابعاد حقوقی تحولات اخیر و ظرفیت‌های موجود برای پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و آمادگی خود را برای همکاری و ارائه مشورت‌های تخصصی در راستای دفاع از حقوق و منافع ملی کشور در عرصه بین‌المللی اعلام کردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت