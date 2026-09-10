با اعلام سازمان لیگ برتر فوتبال ۴ دیدار از رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -ضمن تشکر از باشگاه‌های لیگ برتری بابت همکاری مناسب با تیم ملی امید کشورمان در خصوص در اختیار قرار دادن بازیکنان تاثیر گذار خود خارج از محدوده فیفا دی به منظور حضور موفقیت آمیز در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدالی خوش رنگ از این بازیها، با عنایت به درخواست این باشگاه‌ها جهت به تعویق افتادن دیدارهای هفته هفتم آنها در راستای حفظ عدالت در برگزاری رقابت‌ها، سازمان لیگ فوتبال ایران ۴ دیدار از هفته هفتم مسابقات را به شرح ذیل لغو و در تاریخ دیگری که متعاقباً اعلام می‌گردد، برگزار خواهد نمود.

 شنبه ۱۴۰۵/۶/۲۱
 ذوب آهن _ سپاهان 

 یکشنبه ۱۴۰۵/۶/۲۲
 خیبر خرم‌آباد _ پرسپولیس 
 ملوان بندرانزلی _فولاد خوزستان 
 فجرشهیدسپاسی _ آلومینیوم اراک

 

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
لیگ برتر فوتبال؛
ماموریت استقلال برای قطع نوار تساوی‌ها/ تراکتور به دنبال تثبیت صدرنشینی
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ تیم بسکتبال ایران مغلوب تیم چند ملیتی قطر شد
ماموریت استقلال برای قطع نوار تساوی‌ها/ تراکتور به دنبال تثبیت صدرنشینی
لیونل مسی و یک رکورد جدید
دربی نصف جهان لغو شد
حریفان ایران در جام ملت‌های ساحلی مشخص شدند
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال؛ جدال مدعیان برای حفظ صدرنشینی و تقابل‌های حساس در جدول
اسبقیان: رفتار‌های فرهنگی ورزشکاران چشم استکبار را به درد می‌آورد
پرسپولیس درخواست لغو بازی با خیبر را نداده است
مدیر ورزش‌های قهرمانی استقلال در تمرین تیم هاکی روی یخ دختران
آخرین اخبار
۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
اسبقیان: رفتار‌های فرهنگی ورزشکاران چشم استکبار را به درد می‌آورد
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال؛ جدال مدعیان برای حفظ صدرنشینی و تقابل‌های حساس در جدول
لیونل مسی و یک رکورد جدید
دربی نصف جهان لغو شد
حریفان ایران در جام ملت‌های ساحلی مشخص شدند
مدیر ورزش‌های قهرمانی استقلال در تمرین تیم هاکی روی یخ دختران
پرسپولیس درخواست لغو بازی با خیبر را نداده است
محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ تیم بسکتبال ایران مغلوب تیم چند ملیتی قطر شد
ماموریت استقلال برای قطع نوار تساوی‌ها/ تراکتور به دنبال تثبیت صدرنشینی
لیورپول ۲ - ۱ اتلتیکو مادرید/ بازگشت تماشایی قرمز‌ها در آنفیلد + فیلم
چلسی ۶ - ۳ لیدزیونایتد/ صعود دراماتیک آبی پوشان لندنی
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
ناپولی ۰ - ۱ آرسنال/ کاپیتان اودگارد پیام آور شادی برای توپچی ها شد + فیلم
پاری سن ژرمن ۶ - ۱ اسلوان براتیسلاوا/ جشنواره گل شاگردان انریکه هفته نخست
بارسلونا ۵ - ۱ فاینورد/ زلزله در نیوکمپ + فیلم
آخرین محک تنیسور‌ها پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا/ از پیروزی رحمانی تا برتری تیم‌های دونفره ایران
خداداد باید حواسش را جمع کند/ پرسپولیس همین طور ادامه دهد قهرمان می‌شود
اردوبادی کناره‌گیری کرد، صابری معرفی شد
زمان بازگشت عمری به تمرینات پرسپولیس
ساخت ورزشگاه جدید با بیش از ۳۵ همت یا نوسازی آزادی با حدود ۵ همت؟
برنامه مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان اعلام شد
چین تایپه حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی شد
پیاتزا: مقابل چین نبرد واقعی داشتیم/ تیم ایران روزبه‌روز بهتر می‌شود
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
عزیزی: ناگویا نقطه عطف گلف ایران است
جوان‌های استقلال در مسیر فیکس شدن؛ فرصت طلایی در روز‌های شلوغ
سحرخیزان زیر ذره‌بین؛ استقلال در خط حمله چه می‌کند؟
صدور کیفرخواست برای مدیران فوتبال تایید شد/ ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟