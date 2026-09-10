بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان -ضمن تشکر از باشگاههای لیگ برتری بابت همکاری مناسب با تیم ملی امید کشورمان در خصوص در اختیار قرار دادن بازیکنان تاثیر گذار خود خارج از محدوده فیفا دی به منظور حضور موفقیت آمیز در بازیهای آسیایی ناگویا و کسب مدالی خوش رنگ از این بازیها، با عنایت به درخواست این باشگاهها جهت به تعویق افتادن دیدارهای هفته هفتم آنها در راستای حفظ عدالت در برگزاری رقابتها، سازمان لیگ فوتبال ایران ۴ دیدار از هفته هفتم مسابقات را به شرح ذیل لغو و در تاریخ دیگری که متعاقباً اعلام میگردد، برگزار خواهد نمود.
شنبه ۱۴۰۵/۶/۲۱
ذوب آهن _ سپاهان
یکشنبه ۱۴۰۵/۶/۲۲
خیبر خرمآباد _ پرسپولیس
ملوان بندرانزلی _فولاد خوزستان
فجرشهیدسپاسی _ آلومینیوم اراک