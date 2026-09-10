باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - جلال حمه‌حسنی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، گزارشی از عملکرد این شرکت در زمینه تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی، پیشگیری و مقابله با عرضه خارج از شبکه، توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، مکانیزه‌کردن فرآیند‌ها و صدور آنی کارت سوخت در استان ارائه کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۹۴ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ۵۲ جایگاه CNG در سطح استان، ظرفیت سوخت‌رسانی در کردستان را مناسب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به نیاز عملیاتی و گستردگی جغرافیایی استان، ۲۶۲ دستگاه نفتکش در قالب ۶ شرکت حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی در استان فعالیت می‌کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان همچنین از تأمین و توزیع روزانه بیش از پنج میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در استان خبر داد و گفت: سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر بخش‌ها با استفاده از بستر‌های نرم‌افزاری و الکترونیکی تأمین و توزیع می‌شود.

حمه‌حسنی ادامه داد: طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، نفت سفید و سوخت بخش کشاورزی نیز در استان در حال اجراست و روند اجرای این طرح‌ها به‌خوبی در جریان است.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و اجرای طرح محدودیت استفاده از کارت سوخت آزاد در جایگاه‌ها، بر ضرورت استفاده شهروندان از کارت سوخت شخصی تأکید کرد و خواستار فرهنگ‌سازی ائمه جمعه استان در زمینه مصرف بهینه فرآورده‌های نفتی به عنوان سرمایه ملی شد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با اشاره به شرایط ایجادشده برای کشور، تلاش مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تأمین، نگهداشت و توزیع فرآورده‌های نفتی را با اهمیت دانست.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره نحوه تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز استان تأکید کرد و خواستار انعکاس این موضوع از طریق رسانه ملی و فضای مجازی شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان، اقدامات و خدمات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در زمینه تأمین و توزیع مناسب فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه در ایام جنگ رمضان، را مطلوب ارزیابی و از تلاش‌های مدیر و کارکنان این شرکت برای سوخت‌رسانی به مردم استان قدردانی کرد.