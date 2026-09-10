باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند -جنبش انصارالله یمن امروز (پنج‌شنبه) شهر راهبردی «المخا» در ساحل دریای سرخ را به تصرف خود درآوردند و با این اقدام، سیطره خود بر تنگه حیاتی باب‌المندب را تحکیم کردند.

سه منبع وابسته به دولت مستقر در عدن (تحت حمایت عربستان) اعلام کردند که نیرو‌های انصارالله موفق شده‌اند این شهر ساحلی را که در نزدیکی تنگه باب‌المندب قرار دارد، تصرف کنند.

پیش از این نیز چهار منبع نظامی در دولت مستقر در عدن هشدار داده بودند که انصارالله در آستانه تقویت کنترل خود بر باب‌المندب (یکی از مهم‌ترین مسیر‌های دریایی جهان) است. تصرف بندر المخا در شرایطی رخ داده که درگیری میان انصارالله و نیرو‌های مورد حمایت عربستان به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شده است.

منابع یمنی معتقدند که نیرو‌های انصارالله به سیطره کامل بر شهر‌های ساحلی امتداد تنگه باب‌المندب (مانند شهر ذوباب) نزدیک شده‌اند و این جنبش در تلاش است کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست بگیرد. جنگ در یمن پس از توافق آتش‌بس با مشارکت سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی متوقف شده بود، اما اخیراً با شدت از سر گرفته شده است.

سیطره بر باب‌المندب، دستاوردی راهبردی برای انصارالله محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره