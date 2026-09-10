دادستان سبزوار به ماجرای تخریب پادگان روس‌ها ورود قاطع کرده و عملیات متوقف و آمران و عاملان تحت پیگرد قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار با دستور دادستان ادامه عملیات تخریب معماری بنای موسوم به پادگان روس‌ها بلافاصله متوقف شد.

همچنین اعلام شد که بنا بر دستور دادستان، ادوات و تجهیزات مورد استفاده در تخریب نیز توقیف شد.

دادستانی سبزوار اعلام کرد: همزمان با توقف عملیات، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است و همه آمران و عاملان دخیل در این اقدام احضار شده و تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این دستور، دستگاه قضایی بررسی ابعاد ماجرا، نحوه انجام عملیات و مسوولیت اشخاص دخیل در تخریب را در دستور کار قرار داده است و رسیدگی به پرونده با جدیت ادامه دارد.

معماری بنای موسوم به پادگان روس‌ها متعلق به دوره پهلوی اول بود و در زمان اشغال ایران توسط روس ها، ارتش روسیه مدتی در این بنا مستقر شد و به همین دلیل به آن پادگان روس‌ها می‌گویند.

این اثر یکی از بناهای واجد ارزش تاریخی بود و بنابراین اعلام جرم میراث فرهنگی علیه تخریب کنندگان آن واجد ارزش تاریخی قطعی است.

بخشی از این بنا صبح امروز توسط یک لودر تخریب شد که پس از ممانعت میراث فرهنگی از ادامه تخریب، راننده آن متواری شد.

برچسب ها: تخریب ، پادگان ، بنای تاریخی
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