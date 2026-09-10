باشگاه خبرنگاران جوان- سید فواد حسینی،در نشست فوق‌العاده مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان، اظهار کرد: مدارس کردستان باید اول مهرماه از نظر اجرایی، فیزیکی و نیروی انسانی در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی استاندارد، ایمن و بانشاط آغاز کنند.

وی افزود: برگزاری مانور جامع بازگشایی مدارس فرصتی برای شبیه‌سازی شرایط روز نخست سال تحصیلی و بررسی دقیق آمادگی مدارس در بخش‌های مختلف است و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق باید با جدیت در این برنامه مشارکت داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: در جریان این مانور، وضعیت فضا‌های آموزشی، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات مورد نیاز برای بازگشایی مدارس بررسی می‌شود تا نواقص احتمالی پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی شناسایی و برطرف شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی مناسب فضا‌های آموزشی، گفت: تأمین تجهیزات و بهسازی محیط مدارس باید در اولویت قرار گیرد و مدارس علاوه بر برخورداری از شرایط ایمن و استاندارد، باید محیطی بانشاط و مناسب برای یادگیری دانش‌آموزان داشته باشند.

وی ساماندهی نیروی انسانی را نیز از دیگر محور‌های مهم آمادگی مدارس عنوان کرد و افزود: چیدمان نیرو‌های آموزشی و اداری باید با دقت انجام شود تا مدارس از نظر نیروی انسانی نیز بدون مشکل سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین بر نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به سال تحصیلی جدید تأکید کرد و گفت: روند اجرای ابلاغ‌ها با استفاده از سامانه‌های موجود و نظارت‌های میدانی به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا دستورالعمل‌های ابلاغی به‌موقع و به‌درستی اجرا شوند.

حسینی با اشاره به برنامه‌های هفته نخست مهرماه اظهار کرد: براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، هفته اول مهرماه به اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی اختصاص خواهد داشت.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ایجاد فضای مثبت و بانشاط برای دانش‌آموزان، تقویت هویت ملی و مذهبی و آماده‌سازی روحی و جسمی آنان برای آغاز فرآیند یادگیری عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان از مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان خواست با دقت و جزئی‌نگری، تمامی مراحل آماده‌سازی مدارس را دنبال کنند تا سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل و بدون نقص آغاز شود.