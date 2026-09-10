قیمت آتی نفت خام روز پنجشنبه به افزایش خود ادامه داد و نفت برنت برای اولین بار از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیمت آتی نفت خام روز پنجشنبه به افزایش خود ادامه داد، زیرا سرمایه‌گذاران درگیری‌های در حال تشدید در خاورمیانه را زیر نظر داشتند و نگران اختلالات بیشتر در محموله‌های نفت از طریق تنگه هرمز بودند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) دیروز تهدید کرد که نیروهایش به ازای هر دو هدف ایرانی که دشمنان مورد اصابت قرار دهند، به ۲۰ هدف حمله خواهند کرد. تهران همچنین حملات ایالات متحده به نفتکش‌های خود را محکوم کرد و متعهد شد پاسخی «قاطع» ارائه دهد. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیروز اعلام کرد که جنگ «بلافاصله پس از» انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر پایان خواهد یافت، در حالی که قیمت نفت «سقوط خواهد کرد.»

قیمت آتی  وست تگزاس WTI برای تحویل در ماه اکتبر، ساعت ۵:۳۴ بامداد به وقت شرقی، ۱٫۷۰ درصد افزایش یافت و به ۹۷٫۶۸ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی برنت برای تسویه در ماه نوامبر در همان زمان ۱٫۴۱ درصد افزایش یافت و به ۱۰۲٫۶۴ دلار در هر بشکه فروخته شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: قیمت نفت ، وست تگزاس اینترمیدیت
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