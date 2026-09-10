باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - معقولی اظهار کرد: همچنین در ارتفاعات استان نیز شرایط برای شکل‌گیری مه وجود دارد و به‌تدریج از فردا از میزان ناپایداری‌های جوی در گلستان کاسته خواهد شد.

وی افزود: برای روز جمعه بارش‌ها به‌صورت پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز در برخی ساعات شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در ساعات عصر و شب روز‌های شنبه و یکشنبه، شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان، مهیا خواهد بود.