کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به آخرین الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: تا صبح فردا در برخی ساعات شاهد بارش باران همراه با احتمال رعدوبرق و پدیده مه در استان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - معقولی اظهار کرد: همچنین در ارتفاعات استان نیز شرایط برای شکل‌گیری مه وجود دارد و به‌تدریج از فردا از میزان ناپایداری‌های جوی در گلستان کاسته خواهد شد.

وی افزود: برای روز جمعه بارش‌ها به‌صورت پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز در برخی ساعات شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در ساعات عصر و شب روز‌های شنبه و یکشنبه، شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان، مهیا خواهد بود.

برچسب ها: هواشناسی ، بارش پراکنده
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