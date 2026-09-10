باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ "امیرحسین نقیمهر" اظهار داشت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، مجرمان سایبری با راهاندازی صفحات و فروشگاههای جعلی و تبلیغ لوازمالتحریر با قیمتهای غیرواقعی و تخفیفهای وسوسهکننده، کاربران را به دام میاندازند.
وی افزود: کلاهبرداران با هدایت کاربران به درگاههای پرداخت جعلی یا دریافت بیعانه، زمینه سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب آنان را فراهم میکنند.
رئیس پلیس فتا تاکید کرد: شهروندان پیش از خرید اینترنتی از اعتبار فروشگاه و صحت اطلاعات آن اطمینان حاصل کرده و از ورود به لینکهای ناشناس ارسالی در پیامک، شبکههای اجتماعی و پیامرسانها خودداری کنند.
سرهنگ نقیمهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا و شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری اطلاع دهند.
منبع : اطلاع رسانی پلیس گیلان