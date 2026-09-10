باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - یاسر برخورداری کارشناس مسائل بین‌الملل در رادیو ایران درباره اظهارات و اقدامات ترامپ علیه کشورمان اظهار کرد: درخصوص اظهارنظرها و کنشگری‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، باید گفت که اظهارات متناقض و بعضاً بی‌ادبانه و گستاخانه او درباره ملت، سرزمین و تمدن کهن ایرانی از درجه اعتبار سابق برخوردار نیست.

وی بیان کرد: این ادعا که ملت ایران شکست خورده است و ایران کشوری شکست‌خورده است، بیش از آنکه با واقعیت میدان و آنچه امروز شاهد آن هستیم مطابقت داشته باشد، به یک آرزو شبیه است؛ آرزویی که می‌توان ریشه‌های آن را در تحولات پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق توسط آمریکا جست‌وجو کرد. از آن زمان، ایالات متحده همواره چشم طمع به منابع این کشور، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ظرفیت‌های راهبردی آن داشته است.

کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: به نظر می‌رسد این رویکرد، نوعی حسرت دائمی نسبت به تمدن چند هزار ساله ایران نیز در خود دارد. کافی است این واقعیت را در نظر بگیریم که ایالات متحده آمریکا تنها چند قرن از شکل‌گیری آن می‌گذرد، در حالی که ایران دارای تمدنی چند هزار ساله است. بنابراین، به نظر می‌رسد روایت «ملت شکست‌خورده» و «ایران شکست‌خورده» بیشتر گزارشی باشد که ترامپ علاقه دارد آن را در روایت‌های سیاسی خود تکرار کند، نه توصیفی منطبق با واقعیت.

برخورداری گفت: ملت ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور ثابت کرده‌اند که شکست دادن ایران و از بین بردن تمدن ایرانی دور از دسترس است و موضع‌گیری رئیس‌جمهور محترم، آقای دکتر پزشکیان، مبنی بر اینکه در برابر تجاوز خارجی همچنان استوار و محکم خواهیم ایستاد، نیز مؤید همین واقعیت است. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه دشمن خارجی به این مرز و بوم حمله کرده، مردم ایران اختلافات، تفاوت دیدگاه‌ها، گلایه‌ها و مطالبات به‌حق خود را کنار گذاشته و در برابر تهدید خارجی متحد شده‌اند.

وی تاکید کرد: چه ترامپ، چه دولت فعلی آمریکا، چه دولت‌های آینده این کشور و چه دشمنان ایران، آرزوی اینکه روزی ایران را کشوری شکست‌خورده ببینند، با خود به گور خواهند برد.

کارشناس مسائل بین‌الملل درباره تاثیر پیام آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه هرگونه تجاوز جدید با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر مواجه خواهد شد بر آمریکایی‌ها تصریح کرد: بحث آقای قالیباف مبنی بر این بود که جمهوری اسلامی ایران از موضع صرفاً دفاعی به سمت «بازدارندگی فعال» تغییر راهبرد داده و این موضوع را مبتنی بر واقعیت‌های میدان مطرح کردند؛ به این معنا که هرگونه ضربه، تجاوز یا حمله‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا، با پاسخی در سطحی بالاتر مواجه خواهد شد.

برخورداری اظهار کرد: زمانی راهبرد ما را می‌توان با تعبیر «چشم در برابر چشم» توصیف کرد، اما امروز این استراتژی و راهبرد تغییر کرده است. به این معنا که اگر به یک چشم ایران ضربه زده شود، پاسخ ما صرفاً به همان سطح محدود نخواهد بود و با شدت بیشتری پاسخ داده خواهد شد و آنچه امروز در تنگه هرمز و در مواجهه با تهاجم و محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا شاهد آن هستیم نیز مبتنی بر همین واقعیت است. ما خطوط قرمز مشخصی داشتیم که از آنها عبور شد و در نتیجه، وارد مرحله‌ای از بازدارندگی فعال و رویکرد تهاجمی شدیم.