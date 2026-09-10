رئیس جمهور در پی وقوع سیلاب در برخی استان‌های شمالی کشور، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های درگیر، در جریان آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده و روند امدادرسانی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی استان‌های شمالی کشور، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های درگیر، در جریان آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده، میزان خسارات و روند امدادرسانی و خدمات‌رسانی به مردم قرار گرفت.

 در این تماس‌ها ضمن جویا شدن از وضعیت مردم و شرایط مناطق متاثر از سیلاب و آبگرفتگی، بر ضرورت حضور میدانی و هماهنگی کامل همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در مدیریت شرایط تأکید کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه رفع مشکلات و تأمین نیازهای ضروری مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد، از استانداران خواست با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و امدادی، روند امدادرسانی، اسکان و خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده را با جدیت دنبال کنند.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت تمامی ظرفیت‌های ملی و استانی باید برای کاهش آثار ناشی از سیلاب، صیانت از جان و مال مردم و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی به‌کار گرفته شود.

در این تماس‌های تلفنی، استانداران نیز گزارشی از آخرین وضعیت مناطق تحت تأثیر، اقدامات انجام‌شده، روند امدادرسانی و نیازمندی‌های موجود ارائه کردند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سیلاب
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