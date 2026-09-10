نیکان شیروانی در ادامه روند درخشان خود، با عبور از نمایندگان قطر و چین‌تایپه به مرحله نیمه‌نهایی تنیس روی میز زیر ۱۳ سال پسران راه یافت و مدال خود را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیکان شیروانی در ادامه روند درخشان خود، با عبور از نمایندگان قطر و چین‌تایپه به مرحله نیمه‌نهایی زیر ۱۳ سال پسران راه یافت و مدال خود را قطعی کرد.

شیروانی که پس از صدرنشینی در مرحله گروهی و پیروزی در نخستین دیدار جدول حذفی به جمع ۱۶ بازیکن برتر رسیده بود، در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر مبارک القتیطی از قطر قرار گرفت و با نمایشی مقتدرانه، حریف خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد.

نماینده شایسته ایران سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف چن یو-چن از چین‌تایپه رفت و با برتری ۳ بر یک، جواز حضور در جمع چهار بازیکن برتر مسابقات را به دست آورد.

با این پیروزی، نیکان شیروانی ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال خود در رقابت‌های انفرادی زیر ۱۳ سال پسران را قطعی کرد و حالا برای رسیدن به دیدار نهایی به مصاف تسنگ یو آن از چین تایپه خواهد رفت.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در این رقابت‌ها به عهده امین شیروانی است.

رقابت‌های کانتندر جوانان بانکوک از ۱۸ تا ۲۱ شهریور در شهر بانکوک تایلند در حال برگزاری است.

برچسب ها: تنیس روی میز ، پینگ پنگ
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