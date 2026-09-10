وزارت خارجه قطر اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، در تماسی تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای گفت‌وگو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت خارجه قطر اعلام کرده است که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، امروز در تماسی تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرده است.

بر اساس اعلام وب‌سایت وزارت خارجه قطر، بن عبدالرحمن در این مکالمه بر حمایت دوحه از راه‌حلی تأکید کرده که آزادی کشتیرانی را تضمین کرده و زمینه را برای دستیابی به توافقی فراگیر و صلح پایدار در منطقه فراهم کند.

در این گفت‌و‌گو، روابط دوجانبه دو کشور و راه‌های تقویت آن، و همچنین تازه‌ترین تحولات منطقه به‌ویژه تلاش‌های دیپلماتیک جاری و هماهنگی‌ها برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات، بررسی شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: عربستان و قطر ، تنگه هرمز
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