تولید ۱۴.۱ میلیون تن گندم در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی در نشست روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور که در تبریز برگزار شد با اشاره به وضعیت اراضی کشاورزی کشور اظهار کرد:از مجموع ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، ۱۲ میلیون هکتار در چرخه کشت قرار دارد که نیمی از آن اراضی دیم و نیمی دیگر آبی است.



وی افزود: بخش کشاورزی با وجود محدودیت‌ها، ناترازی‌ها و کاهش منابع در سال‌های اخیر در تمامی بخش‌های تولیدی روندی رو به رشد داشته و این افزایش تولید در شرایطی اتفاق افتاده که سطح زیرکشت افزایش قابل توجهی نداشته و میزان مصرف آب نیز کاهش یافته است.



معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری محور اصلی برنامه‌های این معاونت است گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه در سال پایانی این برنامه باید ۶۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، اما سال گذشته این میزان به ۵۱ میلیارد مترمکعب رسید.



آنجفی ادامه داد: در حوزه غلات سطح زیرکشت تقریباً ثابت مانده، اما با افزایش بهره‌وری، میزان تولید رشد داشته است. همچنین در بخش حبوبات، با مصرف حدود یک‌چهارم آب مورد نیاز تولید افزایش یافته و در بخش سبزی و صیفی نیز با کاهش سطح زیرکشت روند تولید افزایشی بوده است.



وی با اشاره به تولید گندم طی امسال گفت: امسال ۱۴.۱ میلیون تن گندم در کشور تولید شد که ۸.۵ میلیون تن از آن به صورت تضمینی خریداری و به سیلو‌ها تحویل شده است.



معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه همواره بین میزان تولید و خرید تضمینی گندم فاصله وجود دارد افزود: پیش‌بینی امسال خرید تضمینی گندم ۱۰ میلیون تن بود که تاکنون ۸.۵ میلیون تن خریداری شده و یکی از دلایل فاصله ایجاد شده، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بوده است.



آنجفی درباره سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت، یارانه‌ها به انتهای زنجیره منتقل شده و به کشاورزان پرداخت می‌شود. در بخش کود‌های شیمیایی نیز قیمت کود بر اساس نرخ آزاد محاسبه شده و یارانه آن به کشاورزان اختصاص یافته است.



وی با تاکید بر تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان گفت: تدارک کود برای تمامی استان‌ها انجام شده و در حال حاضر توزیع بذر گندم، جو و دانه‌های روغنی در استان‌ها در حال انجام است. همچنین توزیع بذر کلزا از ابتدای شهریور آغاز شده است.



معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از استقبال کشاورزان از توسعه کشت دانه‌های روغنی خبر داد و گفت: طی امسال ۱۰۰ هزار هکتار درخواست بیشتر برای کشت کلزا ثبت شده است.



آنجفی با اشاره به نقش کود در افزایش بهره‌وری تولید افزود: یکی از مهمترین عوامل افزایش عملکرد، تغذیه مناسب گیاه و مصرف بهینه کود است و در شرایط فعلی باید تمرکز استان‌ها بر جذب و مصرف به موقع کود‌های مورد نیاز باشد.



وی تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد کود اوره باید در زمان کاشت مصرف شود و تاخیر در مصرف آن می‌تواند به تولید آسیب وارد کند. همچنین مصرف نامناسب کود‌ها ممکن است تا ۳۰ درصد کاهش تولید را به همراه داشته باشد.



معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌ها در سال زراعی جدید، بر ضرورت اجرای به‌موقع برنامه‌های کشت و مصرف نهاده‌ها تاکید کرد.



آنجفی درباره بازار محصولات سبزی و صیفی نیز گفت: در تولید این محصولات کاهش تولید نداریم و نوسانات جزیی نیز با تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بازار و صادرات مدیریت خواهد شد.



وی با بیان اینکه نوسان قابل توجه قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی قابل قبول نیست افزود: سال گذشته نیز در این محصولات با کمبود یا مازاد قابل توجه مواجه نبودیم و برای مدیریت بازار محدودیت‌هایی در حوزه صادرات در نظر گرفته شده است.



معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد:الگوی کشت سال زراعی جدید به موقع ابلاغ و اجرای آن پیگیری خواهد شد تا با مدیریت تولید، نوسانات شدید قیمت محصولات اساسی کشاورزی به حداقل برسد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما