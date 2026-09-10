سقف تعرفه مکالمه تلفن ثابت به اپراتور‌های تلفن همراه، از ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ به میزان ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال اعلام کرد که سقف تعرفه مکالمه تلفن ثابت به اپراتور‌های تلفن همراه، از ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ به میزان ۴۵ درصد تعدیل می‌شود و از مبلغ ۶۲۵ ریال به مبلغ ۹۰۶ ریال افزایش خواهد یافت.

در این اطلاعیه آمده است که پیرو نامه شماره ۸۵۷۶۴۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص مفاد مندرج در دستور چهارم با موضوع «تعدیل تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه، همراه به همراه و پیامک تلفن همراه به میزان ۴۵ درصد از تاریخ ۲۰ شهریور۱۴۰۵»، سقف تعرفه مکالمه تلفن ثابت به اپراتور‌های تلفن همراه از تاریخ مذکور از مبلغ ۶۲۵ ریال به مبلغ ۹۰۶ ریال افزایش خواهد یافت. 

با توجه به ابلاغ تعرفه جدید، شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در راستای رعایت حداکثری اصول شفافیت و با هدف پیشگیری از هرگونه ابهام احتمالی در بازار سرمایه، نسبت به افشای موضوع در کدال اقدام مینماید. بدیهی است آثار مالی و درآمدی ناشی از اجرای تعرفه جدید، در حال حاضر مشخص نبوده و حسب میزان تحقق و در چارچوب مقررات، در گزارش‌های مالی دوره‌ای شرکت منعکس و از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب ها: تعرفه مکالمه ، مخابرات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
یعنی سودده نبوده؟ قبلا چند سال یکبار افزایش پیدا می کرد اما حالا هر ساله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
حقوق کارگر باید حداقل ۴۵ درصد زیاد شه پس
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