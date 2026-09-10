باشگاه خبرنگاران جوان _ بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا از ۱۷ شهریورماه با حضور ۳۳۸ کاراته‌کا از ۲۱ کشور در امان، پایتخت اردن، آغاز شد و نمایندگان استان کرمان در بخش‌های کاتا و کومیته نوجوانان و جوانان به میدان رفتند و با کسب چهار مدال رنگارنگ، سهم قابل توجهی در موفقیت کاروان کاراته ایران داشتند.

در نخستین روز این رقابت‌ها، باران شادفر در کومیته دختران وزن ۵۴- کیلوگرم کار خود را با پیروزی ۶ بر یک مقابل «یو چن زی» از چین تایپه آغاز کرد.

شادفر در مبارزه دوم برابر «وانی» از هند به روی تاتامی رفت و پس از تساوی بدون گل در وقت قانونی، در هانتی از سد حریف گذشت و راهی فینال شد.

کاراته‌کای کرمانی در دیدار پایانی نیز برابر «حسا الراشد» از عربستان سعودی قرار گرفت و با برتری ۳ بر یک، عنوان قهرمانی وزن ۵۴- کیلوگرم را از آن خود کرد تا نخستین طلای کرمان در این رقابت‌ها ثبت شود.

در بخش کاتای انفرادی نوجوانان پسران نیز محمد انکوتی تا فینال پیش رفت. او در نخستین دیدار «حسین بشیر» از سوریه را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد و در مبارزه دوم نیز با نتیجه ۴ بر یک از سد «آیهام افانه» از اردن، کشور میزبان، گذشت.

انکوتی در دیدار نهایی برابر «سیائو هونگ یی» از چین تایپه قرار گرفت و با واگذاری نتیجه، به مدال نقره رسید و عنوان نایب‌قهرمانی آسیا را به نام خود ثبت کرد.

یزدان قوام نیز در کاتای انفرادی جوانان، دیگر نماینده کرمان بود که با دو پیروزی ۵ بر صفر راهی فینال شد. قوام در مرحله نخست «رائد العقبی» از اردن را شکست داد و در ادامه مقابل «آدام جودهوری» از بنگلادش به برتری رسید.

کاتارو کرمانی در دیدار پایانی به مصاف «یعقوب بوکاوا» از عربستان رفت و در رقابتی نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف شد تا دومین مدال نقره کرمان را به دست آورد و نایب‌قهرمان آسیا شود.

در ادامه این رقابت‌ها، ستایش قانعی‌فرد در کومیته وزن ۵۳- کیلوگرم به عنوان چهارمین نماینده مدال‌آور کرمان وارد تاتامی شد. او پس از استراحت در دور نخست، در نخستین مبارزه خود مقابل «لایان السعید» از اردن قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

قانعی‌فرد در دیدار نهایی برابر «رماه خیات» از عربستان سعودی نمایشی مقتدرانه ارائه کرد و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف خود را شکست داد تا دومین طلای کرمان در این رقابت‌ها را به دست آورد.

در سومین روز مسابقات نیز ابوالفضل همدم‌جو در وزن ۶۰- کیلوگرم کومیته به میدان رفت. همدم‌جو در نخستین مبارزه «ایمان بن احمت» از مالزی را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد و در مبارزه دوم برابر «سلطان سایری» از عربستان سعودی قرار گرفت.

نماینده کرمان در شرایطی که با نتیجه ۴ بر صفر از حریف خود پیش بود، با اعلام هانسوکو از ادامه مسابقات بازماند و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در پایان رقابت نمایندگان استان کرمان در بیست‌وچهارمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا، چهار مدال شامل دو طلا و دو نقره در کارنامه کاراته‌کا‌های کرمانی ثبت شد.

باران شادفر در کومیته وزن ۵۴- کیلوگرم و ستایش قانعی‌فرد در کومیته وزن ۵۳- کیلوگرم دو طلای کرمان را به دست آوردند و محمد انکوتی در کاتای انفرادی نوجوانان و یزدان قوام در کاتای انفرادی جوانان نیز با کسب مدال نقره، عنوان نایب‌قهرمانی آسیا را از آن خود کردند تا پرچم کاراته کرمان در آوردگاه آسیایی امان با چهار مدال به اهتزاز درآید.