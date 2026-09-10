باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، در جریان پیگیری روند ارائه خدمات و مسائل درمانی و پزشکی ایثارگران، با جانبازان معزز بستری در بیمارستان نیایش دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار، ضمن پیگیری مسائل خدماتی و درمانی جانبازان، در خصوص اجرای برنامه‌ها و مراسم ورزشی، هنری و کار درمانی در جهت تقویت روحیه نشاط در این قشر از جانبازان معزز نیز دستوراتی صادر کرد تا شرایط بهتری برای جانبازان بستری در این بیمارستان فراهم شود.

در ادامه دکتر موسوی از بخش ضایعه نخاعی بانوان مرکز هاجر بیمارستان نیایش نیز بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو، در جریان روند درمان و مسائل آنان قرار گرفت و دستور پیگیری موارد درخواست شده را صادر کرد.

معاون رئیس جمهور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جامعه ایثارگری تاکید کرد و توانمندسازی جامعه ایثارگری و رشد مهارت‌های انسانی را ضروری دانست و گفت: ما وظیفه داریم ظرفیت‌های جامعه ایثارگری را رشد دهیم و زمینه توانمندسازی آنها را فراهم کنیم. یکی از سیاست‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران که از ابتدا مورد تاکید بوده است تقویت توانمندسازی، توان افزایی و ظرفیت جامعه معزز ایثارگری است و هر اقدامی در این زمینه لازم و ضروری است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش در جامعه ایثارگری اظهار کرد: باید در جامعه ایثارگری آموزش را مورد توجه جدی قرار دهیم و برای رشد جامعه ایثارگری تلاش کنیم. در میان ایثارگران عزیز الگو‌های ارزشمندی وجود دارد که اولین گام به تصویر کشیدن این الگوهاست و ضروری است این نخبگان را به عموم جامعه معرفی کنیم.

وی بر ضرورت تعالی اندیشه تأکید کرد و افزود: انسان با فکر و اندیشه می‌تواند جامعه را متحول کند و ما باید زمینه رشد اندیشه را فراهم کنیم و نخبگان ایثارگری در این زمینه می‌توانند بسیار موثر عمل کنند.