رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با حضور در بیمارستان نیایش، با جانبازان معزز اعصاب و روان بستری در این بیمارستان دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مسائل درمانی و پزشکی آنان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، در جریان پیگیری روند ارائه خدمات و مسائل درمانی و پزشکی ایثارگران، با جانبازان معزز بستری در بیمارستان نیایش دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار، ضمن پیگیری مسائل خدماتی و درمانی جانبازان، در خصوص اجرای برنامه‌ها و مراسم ورزشی، هنری و کار درمانی در جهت تقویت روحیه نشاط در این قشر از جانبازان معزز نیز دستوراتی صادر کرد تا شرایط بهتری برای جانبازان بستری در این بیمارستان فراهم شود.

در ادامه دکتر موسوی از بخش ضایعه نخاعی بانوان مرکز هاجر بیمارستان نیایش نیز بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو، در جریان روند درمان و مسائل آنان قرار گرفت و دستور پیگیری موارد درخواست شده را صادر کرد.

معاون رئیس جمهور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جامعه ایثارگری تاکید کرد و توانمندسازی جامعه ایثارگری و رشد مهارت‌های انسانی را ضروری دانست و گفت: ما وظیفه داریم ظرفیت‌های جامعه ایثارگری را رشد دهیم و زمینه توانمندسازی آنها را فراهم کنیم. یکی از سیاست‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران که از ابتدا مورد تاکید بوده است تقویت توانمندسازی، توان افزایی و ظرفیت جامعه معزز ایثارگری است و هر اقدامی در این زمینه لازم و ضروری است.

 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش در جامعه ایثارگری اظهار کرد: باید در جامعه ایثارگری آموزش را مورد توجه جدی قرار دهیم و برای رشد جامعه ایثارگری تلاش کنیم. در میان ایثارگران عزیز الگو‌های ارزشمندی وجود دارد که اولین گام به تصویر کشیدن این الگوهاست و ضروری است این نخبگان را به عموم جامعه معرفی کنیم.

وی بر ضرورت تعالی اندیشه تأکید کرد و افزود: انسان با فکر و اندیشه می‌تواند جامعه را متحول کند و ما باید زمینه رشد اندیشه را فراهم کنیم و نخبگان ایثارگری در این زمینه می‌توانند بسیار موثر عمل کنند.

برچسب ها: بنیاد شهید ، ایثارگران
خبرهای مرتبط
در جلسه با اعضای شبکه ملی ایثارگران مطرح شد:
تأکید رئیس بنیاد شهید بر نقش تشکل‌های ایثارگری در سطوح ملی و بین‌المللی
برگزاری دومین مرحله کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان لامرد
تاکید رئیس بنیاد شهید بر هوشمندسازی خدمات/ انجام مطالعات علمی ضروری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص چگونگی پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج تمتع ۱۴۰۶
ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه قزوین–کرج/ بارش پراکنده در محور‌های شمالی
پیشگیری از خودکشی یک مسئولیت همگانی
رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم
پزشک قلابی در اقدسیه به دام افتاد/ جراحی بینی غیرمجاز، بیمار را راهی چند عمل کرد
توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا
پایان شرارت اوباش قمه‌کش در افسریه؛ عامل اخاذی و آزار بانوان دستگیر شد
آخرین اخبار
پزشک قلابی در اقدسیه به دام افتاد/ جراحی بینی غیرمجاز، بیمار را راهی چند عمل کرد
پایان شرارت اوباش قمه‌کش در افسریه؛ عامل اخاذی و آزار بانوان دستگیر شد
توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا
رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم
پیشگیری از خودکشی یک مسئولیت همگانی
ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه قزوین–کرج/ بارش پراکنده در محور‌های شمالی
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص چگونگی پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در حج تمتع ۱۴۰۶
جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد
روند ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن تهران رضایت‌بخش نیست
میدری: سازوکار اصلی برای ایجاد عدالت اجتماعی، رشد برابر و تجمیع ثروت‌ها، رشد تعاونی‌هاست
شهرداران مناطق تهران تغییر نمی‌کنند
آمادگی پایتخت برای بازگشایی مدارس/ دستگاه‌های خدمات‌رسان حق قطع انشعابات مدارس را ندارند
افزایش دامنه خدمات هلال‌احمر در پی بارش استان‌های شمالی/ ۹۸۹ نفر امدادرسانی شدند
برگزاری دومین مرحله کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان لامرد