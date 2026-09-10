مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت:در زمان حاضر امکانات و زیرساخت‌های خوبی برای خواهران در حوزه‌های علمیه جهت تحصیل فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر حجت‌الاسلام مهدی علیزاده در بازدید از حوزه علمیه مراغه گفت: امروز در دورترین نقاط کشور  امکان دسترسی بانوان به آموزش‌های حوزوی فراهم شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود:باید درس بخوانید و با تحقیق و پژوهش تلاش کنید تا بتوانید نقش موثری در پاسخگویی به نیاز‌های جامعه داشته باشید.

وی گفت: تلاش در عرصه علم آموزی تنها راه رسیدن به کمالات انسانی است همان راهی که علمای پیشین رفته‌اند.

گفتنی است در ابتدای این مراسم طلاب خواهر درخواست‌ها، پیشنهادت و مشکلات خود را به مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور بیان کردند.

برچسب ها: حوزه علمیه ، حوزه علمیه خواهران
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