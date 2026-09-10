باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - حجت‌الاسلام مهدی علیزاده در بازدید از حوزه علمیه مراغه گفت: امروز در دورترین نقاط کشور امکان دسترسی بانوان به آموزش‌های حوزوی فراهم شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود:باید درس بخوانید و با تحقیق و پژوهش تلاش کنید تا بتوانید نقش موثری در پاسخگویی به نیاز‌های جامعه داشته باشید.

وی گفت: تلاش در عرصه علم آموزی تنها راه رسیدن به کمالات انسانی است همان راهی که علمای پیشین رفته‌اند.

گفتنی است در ابتدای این مراسم طلاب خواهر درخواست‌ها، پیشنهادت و مشکلات خود را به مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور بیان کردند.