باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانههای دولتی الجزایر روز پنجشنبه اعلام کردند که الجزایر تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک خود را با امارات متحده عربی پس از آنچه «فرسوده شدن تمام راههای حفظ روابط دوجانبه» توصیف کرد، قطع کند، بدون اینکه جزئیاتی درباره دلیل این اقدام ارائه دهد.
وزارت خارجه امارات بلافاصله به ایمیلی که برای دریافت اظهارنظر ارسال شده بود، پاسخ نداد.
رسانههای الجزایری در گذشته به شدت از امارات انتقاد کرده و آن را به تلاش برای ایجاد اختلاف در منطقه متهم کردهاند.
سال گذشته، عبدالمجید تبون، رئیسجمهور الجزایر، گفت که روابط کشورش با تمام کشورهای خلیج فارس گرم است، به جز یکی، که اشارهای پوشیده به امارات بود. او روابط با عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر را «برادرانه» توصیف کرد و در همان حال کشور نامشخص را به دخالت در امور داخلی الجزایر و تلاش برای بیثباتسازی آن متهم نمود.
تنشها در ماه فوریه بیشتر تشدید شد، زمانی که الجزایر فرآیند لغو یک توافق خدمات هوایی با امارات را که در ماه مه ۲۰۱۳ در ابوظبی امضا شده بود، آغاز کرد.
منبع: رویترز