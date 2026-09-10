باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان شرکت در پنجاهوششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور میتوانند در مهلت تعیینشده با مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان دانشگاه به نشانی reg.pnu.ac.ir، فرآیند ثبتنام خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند و نسبت به دریافت کارت آزمون اقدام کنند.
پنجاهوششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ رأس ساعت ۹ صبح برگزار میشود.
این آزمون در مراکز استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، مازندران، فارس، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوی و همدان برگزار خواهد شد.
آزمون در تمامی مراکز تعیینشده به صورت الکترونیکی برگزار میشود و با توجه به محدود بودن ظرفیت مراکز مجری، داوطلبان باید ثبتنام خود را در مهلت مقرر انجام دهند و آن را به روزهای پایانی موکول نکنند.
هزینه ثبتنام نیز به صورت الکترونیکی و همزمان با ثبتنام از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان پرداخت میشود. بر این اساس، داوطلبان از پرداخت دستی وجه یا مراجعه به شعب بانکی برای پرداخت هزینه ثبتنام خودداری کنند.