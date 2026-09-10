نائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره افزایش نرخ بنزین گفت: با افزایش نرخ بنزین هزینه فعالیت در ناوگان صنفی شامل وانت‌بارها، مؤسسات حمل‌ونقل، فعالان حمل اثاثیه، پیک موتوری‌ها، آموزشگاه‌های رانندگی و حمل کالا نیز افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات تأثیرگذار باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امید سامری اظهار کرد: تصمیم دولت، این سوال و ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که با توجه به گستردگی شبکه حمل‌ونقل صنفی در کشور و تأثیر افزایش نرخ بنزین بر این حوزه، دولت چه تسهیلاتی برای فعالان این بخش در نظر گرفته است.

به گفته وی، افزایش نرخ بنزین، هزینه توزیع و قیمت تمام‌شده کالاها و در نتیجه تورم را نیز افزایش می‌دهد. برآوردهای مطالعاتی نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند به تورم منتقل شود؛ به‌طوری که برخی مطالعات برای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، افزایش حدود ۱.۱ تا ۲ درصدی تورم را برآورد کرده‌اند. البته دو برابر شدن قیمت بنزین به معنای افزایش ۲۰ درصدی قیمت همه کالاها نیست، چرا که سهم سوخت در قیمت تمام‌شده کالاها یکسان نیست.

سامری در پایان تأکید کرد:به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های فعالان این صنف و همچنین افزایش نرخ تمام شده کالا و خدمات دولت باید سهیمه مازاد و متناسب با نوع فعالیت صنفی حوزه حمل و نقل ارائه دهد.در این راستا دولت می‌تواند با محوریت اتحادیه‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل صنفی سازوکاری برای تخصیص سوخت اتخاذ کند

برچسب ها: بنرین ، سوخت
خبرهای مرتبط
علت گرانی خودروهای مونتاژی چیست؟/ ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده + فیلم
انباشت هزاران موتورسیکلت برقی در کارخانه‌ها/ موتورسیکلت برقی مناسب تهران حداقل هزار وات توان نیاز دارد
افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر/ واردات خودرو‌های کارکرده کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
کارمزد‌های خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان/ وعده پرداخت مطالبات گندمکاران محقق می‌شود؟
تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد/ ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده استان تهران در واحدهای صنعتی بود
۲۰ هزار مگاوات ناترازی را با همکاری مردم برطرف کردیم
آخرین وضعیت سوخت نیروگاهی/ آیا پاییز و زمستان قطعی برق خواهیم داشت؟+ فیلم
صنایع برای جلوگیری از محدودیت احتمالی برق در زمستان به‌دنبال واردات باشند+ فیلم
بهره برداری از ۳۱.۵ کیلومتر راه اصلی و آزادراه در استان سمنان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۹ شهریور
آخرین اخبار
ضرورت تخصیص سهمیه مازاد بنزین به شبکه حمل‌ونقل صنفی
همکاری‌های تجارت کشاورزی تهران-اسلام‌آباد رو به گسترش است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۹ شهریور
کالا‌های کشاورزی ایرانی در بازار‌های صادراتی خواهان دارند/ادعا‌ها درباره برگشت محصولات کشاورزی بزرگ‌نمایی است +فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی به CNG اجرایی می‌شود
به دنبال اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر آذربایجان و ارمنستان هستیم
ایران مسیرانتقال محصولات قزاقستان به آفریقا می شود
تولید برنج به ۲.۲ میلیون تن می رسد
بهره برداری از ۳۱.۵ کیلومتر راه اصلی و آزادراه در استان سمنان
کارمزد‌های خدمات بانکی ریالی به روزرسانی شد
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان/ وعده پرداخت مطالبات گندمکاران محقق می‌شود؟
صنایع برای جلوگیری از محدودیت احتمالی برق در زمستان به‌دنبال واردات باشند+ فیلم
آخرین وضعیت سوخت نیروگاهی/ آیا پاییز و زمستان قطعی برق خواهیم داشت؟+ فیلم
۲۰ هزار مگاوات ناترازی را با همکاری مردم برطرف کردیم
رشد ۲۵ درصدی نصب کنتور‌های هوشمند؛ یارانه برق مشترکان متخلف تا یک سال حذف می‌شود
اصابت و آسیب به ۴۸۷ نقطه شبکه توزیع و انتقال برق تهران در جنگ تحمیلی سوم
تهران از نظر بار مصرفی بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد/ ۹۰ درصد ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده استان تهران در واحدهای صنعتی بود
واردات برق برای صنایع پتروشیمی از ترکیه به کجا رسید؟
ورود سامانه بارشی جدید از جمعه
استفاده از گواهی سپرده بنزین مسیر تازه‌ای برای اقتصاد باز می‌کند
افزایش مبادلات تجاری از طریق دریای کاسپین
هماهنگی با تولیدکنندگان لوازم خانگی برای حفظ انضباط قیمتی در بازار
جابه‌جایی ۱۵۰۰ کانتینر از بندر شهید رجایی از ابتدای سال+ فیلم
درخواست اختصاص سهمیه سوخت به یخچال‌های متوقف در مرز/خواب هر کامیون روزانه ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد