کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد احتیاط کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه رخداد بارندگی به کشاورزان توصیه می شود که محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف منتقل شود.

وی با تاکید بر تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع افزود: کشاورزان در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد احتیاط کنند.

غلامی با اشاره به ضرورت استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت شده و درختان جوان بیان کرد: با توجه به وزش باد، کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه‌ها و سایر سازه‌های موقت در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر عدم چرای دام در ارتفاعات و محافظت از دام‌ها گفت: زنبورداران نسبت به کنترل استحکام و تنظیم دریچه‌های کندوی زنبور عسل در خلاف جهت وزش باد و همچنین خودداری چرای دام در مراتع به دلیل گرد و خاک و افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی اقدام کنند.

بنابر آمار میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا شانزدهم شهریور ماه ۲۳۲.۶ میلی متر و مدت مشابه سال قبل ۱۳۴.۱ میلی متر بوده که این امر رشد ۷۳.۵ درصدی بارش نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی امروز در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز شرقی همچنین ارتفاعات واقع در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ابرناکی و بارش خفیف و پراکنده ادامه خواهد داشت و سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج می‌شود. همچنین بعد از ظهر جمعه هم با ورود سامانه جدیدی به شمال غرب کشور در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و در گیلان و غرب مازندران افزایش ابر و رگبار باران گاهی رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

روز شنبه بارندگی در کل منطقه آذربایجان، زنجان، شمال قزوین و سواحل دریای خزر گسترده می‌شود و دریا مواج است.