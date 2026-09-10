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کانادا زیر فشار جنگ تجاری از آمریکا فاصله می‌گیرد + فیلم

کانادا در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا، صد‌ها میلیارد دلار کالای آمریکایی را هدف عوارض متقابل قرار داده و همزمان تلاش می‌کند وابستگی تجاری خود به واشنگتن را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوتاوا تعرفه‌های جدید را با هدف حمایت از صنایع و کارگران کانادایی اعمال کرده و فولاد و آلومینیوم آمریکا را نیز در بالاترین سطح عوارض قرار داده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که اختلافات دو کشور دیگر تنها به تجارت محدود نیست و موضوعاتی مانند صنعت خودرو، استقلال و هویت فرهنگی را نیز دربر گرفته است.

وابستگی شدید کانادا به بازار آمریکا، دست اوتاوا را در این رویارویی تا حدی بسته است؛ چرا که نزدیک به دو سوم صادرات این کشور راهی آمریکا می‌شود. کاهش فروش برخی کسب‌وکار‌ها و افت سفر و خرید کانادایی‌ها از آمریکا، بخشی از هزینه‌های این جنگ تجاری است و دولت کانادا اکنون میان ادامه فشار بر واشنگتن یا عقب‌نشینی با هزینه سیاسی قرار گرفته است.

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