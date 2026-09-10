بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف عارف با امضای نامهای معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور را به عنوان نمایندگان دولت را در ارتباط با طرح نفوذ تعیین کرد.
معاون اول رئیس جمهور نامه مذکور را به این شرح ابلاغ کرد: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با آن معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به عنوان نمایندگان دولت تعیین شدند.
منبع: ایسنا