عارف با امضای نامه‌ای معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور را به عنوان نمایندگان دولت را در ارتباط با طرح نفوذ تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف عارف با امضای نامه‌ای معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور را به عنوان نمایندگان دولت را در ارتباط با طرح نفوذ تعیین کرد.

معاون اول رئیس جمهور نامه مذکور را به این شرح ابلاغ کرد: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با آن معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به عنوان نمایندگان دولت تعیین شدند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، محمدرضا عارف ، نفوذ
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