باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بررسی خبرگزاری رویترز نشان داد که تولید نفت سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در ماه اوت کاهش یافته است؛ زیرا صادرات عربستان به دلیل اختلالات جدید ناشی از جنگ علیه ایران با مشکل مواجه شد و محاصره آمریکا نیز موجب کاهش صادرات محموله‌های نفتی ایران شد.

بر اساس این بررسی، تولید نفت خام ۱۱ عضو اوپک در ماه اوت با کاهش ۶۴۰ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه قبل، به ۱۹.۷۱ میلیون بشکه در روز رسید.

هفت عضو ائتلاف اوپک‌پلاس، شامل اعضای اوپک و متحدانی مانند روسیه، پیش‌تر توافق کرده بودند که در ماه اوت تولید خود را افزایش دهند، اما جنگ جاری در غرب آسیا اجرای این تصمیم را غیرممکن کرد.

بررسی رویترز بر اساس داده‌های ردیابی جریان نفت از گروه بورس لندن و اطلاعات شرکت‌هایی مانند کپلر که جریان نفت را رصد می‌کنند، همچنین اطلاعات ارائه‌شده از سوی منابع شرکت‌های نفتی، اوپک و مشاوران این سازمان تهیه شده است.

منبع: رویترز